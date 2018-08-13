效仿孟嘗君 谷歌中國食客多 關鍵時刻可助其重返中國市場

谷歌 (GOOG-US) 的搜尋引擎雖然在中國被封鎖，但靠著北京一家智慧手表製造商 Mobvoi Inc，谷歌卻可以漸漸壯大聲勢。

Mobvoi 旗下手錶和智慧音響均搭載谷歌軟體，其工程師使用谷歌免費 AI 開發工具套件「TensorFlow」打造 app，其銷售團隊也透過購買谷歌廣告來瞄準中國以外的用戶，Mobvoi 執行長 Zhifei Li 提到谷歌時表示，「谷歌不僅只是軟體，是一整個生態系統。」谷歌同時也是該公司少數投資者之一。

谷歌母公司每季亞太區營收逐年成長，其中來自亞洲的谷歌廣告營收增長速度超越其他地區合併成長。

谷歌亞太區和其他地區合併營收的逐年變化，顯見亞太區對谷歌的重要性。

事實上，谷歌近幾年來一直努力尋找這一類中國盟友，欲藉此立足中國，這個 8 年前母公司 Alphabet (GOOGL-US) 因抗議駭客攻擊與內容審查機制而宣布撤出的龐大市場。

雖然諸如搜尋、Gmail 和 YouTube 等谷歌核心服務在中國多數省份仍遭封鎖，但靠著提供工具和支援給越來越多的 app 開發商、製造商和廣告商，讓他們得以接觸到全球顧客，谷歌在中國也建立了一席之地。

一些參與其中或密且關注發展者認為，如今谷歌這些盟友對其重返中國市場可能是關鍵一環，先前傳聞谷歌正著手「蜻蜓」項目，即遵守中國內容審查法規的行動版搜尋引擎，顯然有意重返中國市場，而為了說服中國政府，谷歌可能將這些盟友對中國經濟發展有多重要拿來當作談判籌碼，證明谷歌對中國經濟的貢獻。

這點與競爭對手臉書 (FB-US) 截然不同，臉書在中國同樣遭封鎖，但迄今尚未成功建立搶灘的陣地，臉書想打開中國市場，恐怕還有得等。