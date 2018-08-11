繼美國之後 英國也要對網路零售商徵稅

據英國天空新聞台報導，英國財長韓蒙德正在考慮給網路零售商增加一個特別稅種，或被稱為「亞馬遜稅」，參考美國總統川普以亞馬遜為批評對象，要在全美徵收網路銷售稅。

韓蒙德表示，英國人的購物習慣正在改變，英國已成為在線購物占零售銷售比例最大的發達經濟體，對網路零售商新設稅種，能為傳統零售商營造更公平的競爭環境。分析指出，這一表態是英國財長對零售行業結構的最強力介入，以期挽救瀕臨倒閉的實體零售商。

韓蒙德還稱，徵稅的主要目標是在線零售平台企業，由於大型的網路零售平台都是跨國公司，需要政府間重新談判國際稅項條款。如果一時無法達成國際合作，英國將自行頒布臨時徵稅措施，以期零售業線上和線下再平衡，同時致力於推動達成新的國際徵稅協議。

他表示，歐盟已經在討論基於網路平台業務產生的價值徵稅，英國也考慮這麼做。線下主流商業街也需要參照消費習慣的改變而變革，例如減少傳統零售項目，引入更多的休閒、餐飲、酒吧和社區便民設施等，而非單純由實體零售店鋪組成。

不過天空新聞台也注意到，韓蒙德拒絕評述是否想修改商業稅率，英國反對黨建議為線下實體零售商下調稅率，這些大企業也認為，商業稅率是發展的最大阻礙，網路零售商通常銷售額更高，但繳納的稅款更少，導致線下零售商面臨不公平的困境。

引發韓蒙德此番表態，原因之一是 1849 年成立的英國老牌弗雷澤百貨商店集團（House of Fraser）面臨經營困難，2014 年之前就曾與法國著名的老佛爺百貨公司（Galeries Lafayatte）磋商「賣身」，隨後不了了之。今年被迫進入破產程序後，周五被英國億萬富翁 Mike Ashley 旗下的體育用品零售商 Sports Direct 以 9000 萬英鎊（約合 1.15 億美元）買走，估值之低不禁令人唏噓。

「亞馬遜稅」這個提法之所以引人注意，是由於占亞馬遜英國分公司雇員 2/3、主管當地物流與倉儲的亞馬遜英國服務有限公司合規文件顯示，2017 年繳納稅款 460 萬英鎊（約合 600 萬美元），是 2016 年納稅 740 萬英鎊（約合 960 萬美元）的一半，而且實際納稅 170 萬英鎊，遞延稅額高達 290 萬英鎊。但亞馬遜去年在英國的營業利潤接近 8000 萬英鎊，較 2016 年營業利潤 4800 萬英鎊幾乎翻倍。

亞馬遜官方的解釋是，英國企業稅基於利潤徵收，而非基於營收。零售業的高度競爭壓縮了利潤空間，外加亞馬遜的大幅投資，導致在英國的利潤保持低位，因此納稅額看起來更低。亞馬遜在英國和所有設立營運分支的國家都合法納稅了。

還有分析指出，亞馬遜多為英國正式員工發放股票獎勵，在英國稅法結構下參與稅收抵扣優惠，因而去年的納稅額反而減少。這個現象也呼應了英國傳統零售商的抱怨，即英國商業稅收結構似乎不太合理，目前英國要求企業以利潤的 19% 納稅，並想在 2020 年時降至 17%。

華爾街見聞曾提到，美國最高法院在 6 月下旬裁決，各州和地方政府可以開始向網路零售商徵收銷售稅，推翻了 1992 年的一項裁決，當時令網路基本成為了一個免稅區域，如果零售商在某個州沒有實體店或倉儲配送中心，就不用交稅。

美國總統川普今年也重點盯上了亞馬遜，頻繁在社交媒體上批評亞馬遜的納稅問題，並要求對網路公司開徵銷售稅，否則對美國的線下實體零售商非常不公平，觸發失業危機。去年 4 月 1 日起，亞馬遜的直銷商品在全美各州繳納消費稅，但對平台上的第三方商戶沒有強制要求。

華爾街見聞主編精選《大轉折點！亞馬遜與沃爾瑪們的二十年輪迴》分析稱，網路銷售稅對亞馬遜等已為直營商品納稅的巨型平台影響不大，甚至可為第三方商家提供稅法合規服務而賺更多錢，反而是中型電商的命運最為難測。從物價來說，最大的輸家或許是被轉嫁了成本的消費者。

以此類推，英國若也出台網路銷售稅，能否切實扭轉新商業形態產生後的稅收系統失衡、能否切實打擊到被認為具備壟斷地位的巨型跨國網路零售平台，還都是一個未知數。

『新聞來源／華爾街見聞』