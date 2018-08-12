對沖基金大佬Einhorn推特曬短褲：感謝馬斯克言而有信

就在特斯拉董事會忙於證實馬斯克所說的私有化資金來源時，周五特斯拉的大空頭綠光資本創始人 David Einhorn 在推特上曬出馬斯克寄給他的做空短褲（short shorts），並稱，「我要感謝馬斯克的短褲。他是個言而有信的人！」 Einhorn 還加上一句表示，特斯拉 Model 3 汽車「確實存在製造缺陷。」

馬斯克在特斯拉公布了好於預期的第二季財報後，就曾保證要向特斯拉的空頭們寄做空短褲，以諷刺他們做空特斯拉。

Einhorn 表示，他仍在做空特斯拉，並結束了自己 Model S 電動車的租約。

本周各種特斯拉私有化的新聞，導致特斯拉股價大幅波動。本周二，特斯拉 CEO 馬斯克發推文稱，將以 420 美元的目標股價將特斯拉私有化，當日盤中特斯拉股價一度漲超 13%。但周四彭博社報導，美國證監會可能擴大對特斯拉的調查，導致特斯拉股價下跌，抹平私有化傳聞以來所有漲幅。隨後，CNBC 消息指出，特斯拉董事會計劃於下周考慮馬斯克私有化提議，使得特斯拉股價盤後止跌回漲。

目前，特斯拉空頭部位約 129.2 億美元，高居華爾街做空規模之最。特斯拉發布第二季財報和私有化聲明後，迎來了一波上漲，各大空頭也因此受損。根據美國金融分析公司 S3Partners 數據顯示，若按美國東部時間 8 月 8 日上午特斯拉股價 372 美元計算，空頭 8 月損失超 25.9 億美元，從今年年初至今虧損 27.6 億美元。而在 8 月 2 日財報發布前，空頭們今年還有 2.76 億美元的利潤。

但特斯拉的各大空頭還在繼續堅守陣地。

Stanphyl Capital 的對沖基金經理、長期的特斯拉空頭 Mark Spiegel 對英國金融時報表示，沒有人會相信馬斯克可以獲得資金將公司私有化。他說，沒有人有足夠多愚蠢的資金，會以 800 億美元的估值購買這家公司。

另一位著名的特斯拉空頭，Quoth the Raven Research 的創始人 Christopher Irons 表示，「有一百萬個理由做空特斯拉。」

David Einhorn 旗下的綠光資本每個季度都會發送一份報告給投資者，解釋為什麼認為特斯拉的股票高估。第二季報告顯示，綠光收益下跌 19%，創下了業內最差業績，做空特斯拉是它所有做空股票的第二大輸家。

華爾街見聞此前文章指出，一直以來，華爾街空頭們是馬斯克最為憎恨的勢力，私有化特斯拉也是馬斯克對空頭們的復仇大計。

他曾表示，「這是一群想致我們於死地的混蛋，他們是很傷人的。」 馬斯克提出私有化特斯拉的一個主要原因，也是為了避免公開市場上的壓力，防止波動的股價令員工（也是股東）分心。

然而，目前看來，特斯拉的私有化之路必定一波三折。馬斯克在推文上宣稱私有化「錢已到位（Funding Secured）」，遭到群嘲。除了軟銀等大機構站出來否認，目前沒有任何正面消息承認特斯拉私有化的資金來源。美國證監會也已經介入，正在仔細審核馬斯克發布的每一句話，一旦確認馬斯克發布錯誤消息誤導市場，將會裁定他涉嫌欺詐。

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