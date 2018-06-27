工控市場斬獲一樁樁 宇瞻今年每股獲利有望超過去年 續創新高

專攻工控市場的記憶體模組廠宇瞻 (8271) 近年來在車用、電競、軍規甚至農業等特殊領域的表現屢傳佳績，隨著在工控記憶體模組出貨量及市占率持續提升，法人圈傳出，宇瞻今年可以賺贏去年。宇瞻去年每股淨利 4.02 元，創下歷史新高，今年展望樂觀，法人圈傳出，宇瞻今年不單營收將持續守穩在百億元大關之上，每股獲利更將有望超過去年。



宇瞻今 (27) 日除息，配發 2.6 元現金股利，展望今年，公司布局的六大利基市場，包括工業物聯網、交通運輸、醫療照護、國防應用、博弈電競、生活娛樂六大領域，將持續進入收割，公司更對今年營運展望樂觀。



宇瞻總經理張家騉日前便提到，因佈局利基市場告捷，宇瞻今年毛利率會比去年好，今年營收更會優於去年，尤其拜 DRAM 產業需求強勁，且 NAND 第三季反彈等挹注下，今年營運看法樂觀。

