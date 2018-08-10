【富蘭克林華美】指數區間整理 布局旺季個股表現

10 日台股開低走高後回跌，主要電子權值表現平淡，漲價題材股重挫，萬一以上調節壓力仍大，加權指數終場下跌 44 點收 10,983 點。上市成交值前五名有三檔是被動元件，持續為盤面交投重心，但賣壓沉重多方難以施力，無法帶動市場多頭氛圍。

富蘭克林華美投信表示，目前外資立場偏多，惟逢高調節，指數高檔量縮且缺乏領銜上攻強勢股，基本面較佳的漲價題材股近期遭賣壓襲擊，反彈力道有限，甚至跌破重要技術支撐，縱有承接買盤也難以上攻。被動元件族群利多訊息多屬已知，財報已無短線激勵效果，且就去年以來三大漲價電子原材料而言，被動元件價量資訊由供應方掌握，資訊相對不透明，易受消息面干擾，周間指標廠法說不但無法扭轉偏空態勢，發放股票股利更添賣壓持續量增價跌，考量族群波動度遲遲無法止穩，持續為內外資賣超，不建議過度積極操作，宜靜待市場情緒回歸基本面或可迎來估值修復。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，相對於漲價題材類股賣壓延續、利多反跌，半導體權值展望正面且資安事件為一次性反應，承接買盤力保高檔，緩解市場擔憂，光學權值旺季展望看佳、傳產龍頭亦有輪動表現，帶動加權指數走勢，目前考量因重要個股多已公布財報，又指數今年以來三次回測年線均有強勁支撐，指數近期或偏區間整理機會較高。

周書玄指出，人民幣走勢導致原物料價格走揚，加上官方環保限令趨嚴，在成本攀高下推升黑色金屬與塑化原料價格，成為近期亮點，台股以鋼鐵、航運類股關聯度較高；而進入電子股旺季，蘋概股是布局重點，此外並可留意包括半導體（設備）、PCB、車用電子、光學、生技、塑化等類股，並建議避開高波動個股。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，近期人民幣匯率受制於美元走勢，對中概股帶來匯損壓力，若加上美元借款更是不利，此點已見公司財報反映；又美中貿易協商時間可能拉長，且 8 月底將舉辦聽證會確定課稅清單，電子產品受影響程度待觀察，美國科技股已公布的財報多數超越市場預期，台灣科技股則多能符合預期，下半年展望樂觀，但各公司對於貿易協商變數是否造成營運波動十分關注。因此目前建議謹慎操作中概股，並留意非電與較不受中美貿易戰影響的公司。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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