【安聯投信】貿易紛爭壓頂 檢視基本面 汰弱留強

10 日台股延續美中貿易雜音波動情緒，市場多空雜陳，始終在 11000 點上下震盪，一方面有財報和 iPhone 鋪貨旺季等利多支撐，另一方面也有被動元件等漲多板塊波動壓抑盤勢，終場台股以下跌 44.39 點，收在 10983.68 點，成交值近 1240 億元，收在 11000 點以下。

美中貿易紛爭延續，美公布對中國第二批價值 160 億美元輸美商品加徵 25% 的關稅清單；針對美第二波行動，中國也祭出反制，發布第二波價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅清單，並強調將與美方同步在 23 日零時起實施。

針對近期盤面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，類股快速輪動，高檔震盪，持續消化利多利空，橫向盤整量縮，盤面上暫找不到重點與主流，格局相對紛亂，也因此包括：晶圓代工、權值股和被動元件等重要指標股的表現，成為牽動市場走向的關鍵。

在籌碼面，廖哲宏表示，近期外資雖有買有賣，但進出金額都不大，動向穩定。根據證交所統計，8 月以來，外資累積賣超不到 1 億元；近一周仍有買超近 15 億元。

回到基本面，廖哲宏表示，目前市場持續反覆消化利多利空消息，對於利多消息，多少因為美中貿易紛爭未定而壓抑市場原本預期；但對於利空消息，如可能受人民幣波動較大影響的板塊，則股價可能直接反應市場擔憂。因中長線受制於貿易事件發展，短線上焦點則又多聚焦在 iPhone 旺季鋪貨等效應上。

在題材面，廖哲宏表示，7 月營收和第二季財報相繼揭曉，7 月營收亮麗，加上 iPhone 進入旺季鋪貨行情，包括：iPhone 概念股以及晶圓代工等相關零組件等展望持續受到市場關注，被動元件族群雖有 5G 題材和缺貨題材加持，但因評價面與籌碼面仍相對凌亂，走勢波動仍大，需觀察何時止穩。

在非電題材方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，受惠於中國供給側改革效益逐漸浮現，加上產業自律，包括：水泥、鋼鐵等原物料產業，淡季不淡，成為在貿易紛爭之下、相對展望明朗、正向的板塊。相對地，汽車，工具機等板塊，受美中貿易雜音壓抑，現階段建議觀望。

針對近期航運 BDI 指數走勢轉佳，蕭惠中表示，短線上確有轉佳、但是否轉強趨勢成形？則還需要再觀察。

在觀察面，廖哲宏表示，從技術面來看，大盤盤勢為高檔震盪，量縮整理格局對盤勢發展相對正面，國際股市仍存在變數，美中貿易紛爭持續拉扯，需持續觀察留意後續發展。此外第三季漲價趨勢市場已逐漸反映在股價上，未來供需吃緊概念股的關鍵將是進入淡季時，供需是否會反轉，需要持續觀察。

至於在投資建議上，蕭惠中表示，因為美中貿易紛爭延續，市場不確定升高，近期台股整體表現仍以大型股表現較佳，在台股反覆消化雜音打底之際，具成長利基等標的仍可伺機留意布局；小型股因看不到主流趨勢而呈現較大波動，短線上建議靜待時機。

蕭惠中表示，台股步入除權息尾聲，雖然填息速度較慢，但股價仍朝填息方向前進。在中長期觀察族群上，可持續留意水泥、塑化、鋼鐵、中國消費升級（醫療保健）等；另外包括 AI、車用電子、雲端伺服器和物聯網等可持續留意，檢視基本面、汰弱留強為上策。

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