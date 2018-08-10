智邦Q2匯兌利益補、EPS 1.44元 Q3營收估季增5~10%

交換器大廠智邦 (2345) 公布第二季財報，受惠國際客戶產品升級需求增加，美元匯率轉佳，及業外匯兌收益貢獻一億餘元，稅後淨大增 25.31%，EPS 為 1.44 元。累計上半年稅後淨利 13.19 億元，EPS 為 2.38 元。法人預估，下半年進入傳統旺季，營收將逐季向上，第三季營收可望較前一季成長 5~10%。智邦第二季合併營收約為 97.00 億元，較去年同期營收增加約 9.91%。合併營業毛利為 18.13 億元，較去年同期增加約 1.35%，毛利率 18.69%，低於去年同期的 20.27%。合併營業利益為 7.31 億元，較去年同期減少 12.38%。由於業外有匯兌利益超過 1 億元，推波合併稅後淨利 7.97 億元，較去年同期增加 25.31%，EPS 為 1.44 元。



上半年合併營收約為 188.03 億元，較去年同期營收增加 8.14%；合併營業毛利為 34.17 億元，較去年同期減少 2.48%；合併營業利益為 13.97 億元，合併稅後淨利為新台幣 13.19 億元，EPS 為 2.38 元。



智邦表示，第二季營運主要受惠於國際客戶產品升級需求增加，以及匯兌收益挹注。展望第三季營運，將加速推出先進產品解決方案，積極擴充產能規模，加強供應鏈風險管理，以符合客戶相關需求。法人則預估，下半年營收將逐季向上，第三季營收可望較前一季成長 5~10%。