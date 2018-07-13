5G商用帶動資料中心布建加速 智邦下半年業績看旺 三日完成填息

5G 商用倒數計時，巨量資料中心加速布建，智邦 (2345) 受惠 6 月營收衝上 36.01 億元，創歷史第三高，年增率達 19.15%，第二季營收 97 億元，亦創下歷史次高紀錄，市場看好隨缺料問題舒緩，布建需求重新浮現，第三季將拚破百億元創高，第四季在 400G 量產下，業績更可望進一步衝高，盤中股價大漲 4%，短短三個交易日就完全填息。智邦 106 年合併營收為 364.47 億元，較前一年度增加約 24%，合併稅後淨利 25.59 億元，較前一年度成長 35.5%。合併毛利率為 20%；合併稅後淨利為 25.59 億元，相當於每股盈餘為 4.68 元，股東會通過配發現金股利每股 4.1354 元，7 月 11 日除息，股價盤堅向上，今日盤中大漲 4.2%，短短三個交易日就完全填息。



智邦首季受缺料及客戶端調整庫存影響，不過，年中布建需求重新浮現，隨缺料問題舒緩布建需求重新浮現，未來市場仍會持續成長，第三季業績將拚破百億元創新高。



而先前李志強表示，400G 交換器預計下半年出貨，期望今年下半年比上半年好，全年營運會是成長。事實上，智邦上半年搶先全球發表 400G 交換器後，目前已在進行小量生產，法人預期，10 月起出貨將放量，將推波營收進一步跳高。





