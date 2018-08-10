崇佑-KY 7月營收9183萬元 創22個月新高 訂單能見度直達年底

崇佑 - KY(5543)今 (10) 日公布 7 月合併營收 9,183 萬元，創 22 個月以來新高記錄，較去年同期成長 31.94%，累計前 7 月合併營收 5.81 億元，年成 14%。崇佑 - KY 表示，7 月營收達 9,183 萬元，改寫 22 個月以來新高之亮麗成績，主要受惠越南味丹食品、北京地鐵等大型金屬建材完工認列，帶動出貨表現持續升溫，另一方面，崇佑 - KY 持續積極加速金屬天花板、金屬隔間牆體等市場滲透率，尤其陸續在高端辦公樓、食品醫藥類無塵室等案源皆取得良好的接單實力，有助於創造旗下自有品牌「Buima」、「Syntex」市場占有率隨著出貨量增加而同步上升，帶動整體營運表現重返成長軌道。



崇佑 - KY 過去中國地區營收比重皆保持 51% 水準，持續積極開拓美國、澳洲、越南等外銷市場布局策略，逐步挹注集團整體營運成長動能。崇佑 - KY 指出，近期各國持續加速基礎建設投資步伐，包括中國國務院常務會議宣布採取寬鬆貨幣政策及加碼投資國內基礎建設計畫；美國、澳洲與日本積極投資印太地區等地區基礎建設等，有機會因此市場趨勢而同步受惠，並有助於崇佑 - KY 擴大中國、越南市場良好銷售環境。



展望第三季，集團整體接單表現持續暢旺，除順利取得知名食品業者、氣動元件大廠等擴廠訂單，並成功接獲上海最高雙子星大廈 - 星港國際中心之億元級大型訂單，原本已長達三個月訂單能見度增加至今年底，其中，又以金屬天花板及金屬隔間牆體之產品比重為高，將持續挹注整體營運相當正面的成長貢獻。崇佑 - KY 強調，積極擴大海外銷售布局，以深耕歐美、拓展澳洲並開發越南等市場商機，未來不排除針對其他地區市場採取異業結盟合作模式，藉此放大整體接單規模，帶動集團整體營運良好銷售表現。