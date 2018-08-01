威剛宣布參加美國快閃記憶體高峰會 展示企業級儲存產品與DDR4記憶體

記憶體模組大廠威剛科技 (3260) 宣布將參加位於美國 Santa Clara 的國際快閃記憶體指標性盛會– 「快閃記憶體高峰會」(Flash Memory Summit)。威剛除了將展出一系列完整的消費型與工業級固態硬碟、嵌入式存儲產品和 DDR4 記憶體模組；其中的亮點便是企業級 PCIe 固態硬碟 SR2000 系列、目前最新的 M.3(Next Generation Small Form Factor，NGSFF)固態硬碟 IM3P33EC，以及 DDR4 SO-RDIMM 和 NV R-DIMM 記憶體。威剛提到，隨著現今熱門的大數據分析、雲端運算、AI 等應用的盛行，企業需要穩定、大容量，且易於操作管理的儲存方案，威剛的企業級 PCIe 固態硬碟 SR2000 系列便因此而產生。此外，SR2000 系列共有 SR2000SP U.2 2.5 吋與 SR2000CP AIC 插卡式兩種規格，均搭載 PCIe 高速介面與 3D 快閃記憶體，除了擁有 2TB 至 11TB 的超大容量，SR2000SP 的讀寫速度每秒可高達 3.5GB，而 SR2000CP 更有高達每秒 6.0GB/3.8GB 的讀寫表現，可快速處理大量資料。



而對於伺服器與資料中心所重視的安全性，SR2000 系列支援 LDPC ECC 錯誤校正技術、斷電保護、端到端 (E2E，End-to-End) 和資料路徑 (Data Path) 保護，以及 AES 256 位元加密技術等保護機制，能為企業的重要資料提供屏障。在此次展覽中，威剛也將發表新一代 M.3(Next Generation Small Form Factor，NGSFF)規格的固態硬碟–IM3P33EC。搭載 PCIe Gen3x8 超高速介面，並符合 NVMe 1.3 標準，IM3P33EC 的讀寫速度可高達每秒 3,200 / 1,700MB；還支援熱插拔 (Hot Plug)、斷電保護、AES 256 加密和端到端資料保護，對伺服器、資料中心、大數據分析和人工智能(AI) 等應用都是相當實用的功能。



威剛一向致力於開發效能與耐用度兼具的記憶體模組，以滿足工業設備嚴格的品質要求。此次也將展出 DDR4 2666 SO-RDIMM 和 NV R-DIMM 等新規格的記憶體，其中 260-pin 的 SO-RDIMM 由於體積較小，特別適合邊緣智慧伺服器 (Edge Intelligence Servers，EIS)、網通設備和高效能運算 (High Performance Computing，HPC)。而 NV R-DIMM 則可在斷電時將 DRAM 內容備份到記憶體，保護資料免受意外斷電的影響。因此對於需長時間運轉且不容資料損毀的伺服器或資料中心而言，NV R-DIMM 便是實用可靠的新選擇。