雄獅Q2全線營運向上 受所得稅調整影響 獲利年減6.6%

雄獅 (2731) 第二季在各線營運成長帶動下，單季營收達 151.3 億元，年增 20.2%，然受到營利事業所得稅稅率調整影響，第二季獲利降至 1.38 億元，較去年減 6.6%，單季 EPS 1.97 元；累計上半年獲利 258.7 億元，年增 5.5%，EPS 3.70 元。雄獅分析，在落實商品差異、區隔市場定價下，使得上半年全線表現均亮眼。出境部分，長程線如：歐亞非、紐澳等線別均較去年同期成長超過 30%；短程線的大陸港澳、日本皆較去年同期有超過 2 成的成長，且較國人出境兩大區塊之上半年人次大幅成長 2 倍以上。入境部分，雄保旅遊於今年加入營運，使得入境較去年同期成長達 1 倍。



雄獅指出，近年來目的地旅遊蔚為風潮，對子公司投資多已轉虧為盈，投資效益逐漸顯現。其中，以「旅天下」品牌積極搶攻市場的雙獅聯合國際旅行社運用同業加盟、社區旅行社脈絡整合的經營模式，持續招募加盟夥伴，預計在今年底前可望在全台倍增至 10 間門市，積極擴大市佔率。



在中國部分，雄獅則爭取高端客群認同，積極搶攻當地企業獎勵旅遊與會展旅遊市場，以「一站式服務」深化大陸台商企業差旅服務，已接獲多筆百人以上的企業獎勵旅遊客製團。