可成下半年客戶拉貨啟動 8月營收將明顯成長 Q4可望登峰

金屬機殼廠可成 (2474-TW) 8 月起營收成長趨勢將更明顯，第 4 季可望達到高峰，上下半年營收比重為 35 比 65，近期 5 家外資表態看好下半年營收動能，激勵可成近期股價逆勢走揚，站穩所有短天期均線之上，成為盤面相對抗跌的蘋概股。

歐系外資表示，目前 iPhone 機殼約佔可成營收比重 6 成，受到新款 LCD 版本 iPhone 量產時程延後影響，可成下半年營收動能從 7 月開始啟動，且預期在 iPhone 機殼市占率提升，加上新款 MacBook 與 iPad Pro 上市帶動下，預計 9 月起至今年底，營收年增率將加速成長，目標價由 500 元上調至 530 元。

亞系外資指出，可成 7 月營收顯示已小量出貨 iPhone 機殼，預期 8 月起在旺季效應帶動下，8 月與 9 月營收將分別年增 14% 與 34%，看好可成仍是 iPhone 金屬機殼供應商中最大贏家，並將目標價由 448 元上調至 450 元。

法人則認為，可成 8 月起營收成長態勢將更明顯，並在第 4 季達到營收高峰，上、下半年營收比重將與去年同期的 35：65 相近，隨著 iPhone 出貨量成長，新 iPhone 金屬邊框及帶組裝的均價上揚，新款 LCD 版 iPhone 金屬邊框供應占比將於下半年成長，加上新款 MacBook 上市與新穿戴式產品訂單及客戶加入，下半年營收成長動能無虞，預期第 3 季營收季增 38%、年增 5%，下半年營收年增 22%。

可成受惠業外匯兌收益進補，帶動第 2 季稅後純益突破百億元大關、達 108 億元，寫下季增 1.96 倍、年增 1.65 倍的好成績，每股稅後純益達 14.06 元，純益與 EPS 同創歷史新高；上半年也不遑多讓，稅後純益 144.9 億元，年增 134.3%，創新高，每股稅後純益 18.81 元，也寫下新高紀錄。

若投資人看好可成後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：可成群益 7B 購 09(079548-TW)、可成元富 7C 購 01(080326-TW)、可成統一 7B 購 01(075622-TW) 等。

可成相關權證。資料來源：鉅亨網整理



