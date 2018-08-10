外國旅客悠遊卡等電子票證可用信用卡加值 最快10月上路

外國旅客有利多，金管會開放外國旅客持有悠遊卡、一卡通、icash 等電子票證，也可以用信用卡加值，預計最快 10 月上路。

現行本國持卡人已可使用「信用卡自動加值電子票證」，不過，大多民眾都使用「悠遊聯名卡」，若帳戶低於 100 元時，在過捷運閘門或商店消費時，可自動加值 500 元台幣。

金管會銀行局副局長莊琇媛表示，針對此便利功能，之前桃園機場捷運有來徵詢金管會有關開放電子票證用信用卡加值的功能，主要就是發現許多外國旅客來台，都會購買我國的電子票證，像是悠遊卡、一卡通等，但都必須用現金加值，因此希望也能爭取用信用卡加值 ，便利外國旅客。

金管會因此修正「電子票證發行機構業務管理規則」相關條文，而這次開放電子票證可以用信用卡加值，例如：外國旅客來台旅遊時，可以先購買我國的電子票證，再持信用卡於機場、捷運或其他加值機構進行加值，不只可在機捷、捷運、公車等使用，也可以用電子票證在超商、商店進行小額消費支付。

屆時外國旅客使用信用卡加值電子票證是否有限額？銀行局表示，用信用卡加值，限制必須以新台幣計算，每筆加值限額由各電子票證機構自己訂定，若電子票證內款項沒用完，可以直接退回信用卡戶頭，但不能退錢領現，以避免「套現」動作，最快今年 10 月起，來台的外國旅客就能以信用卡直接加值台灣的電子票證。