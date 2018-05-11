稅率影響 聖暉Q1獲利小減 Q2接單旺 營運逐季成長無虞

無塵室機電系統工程業者聖暉 (5536) 公布 2018 年第一季之營運成果，單季每股淨利 4.28 元，展望後續，公司透露，因接單強勁，今年營運表現逐季成長無虞。聖暉 2018 年第一季合併營收為 30.29 億元，稅後屬於母公司淨利為 1.99 億元，單季每股淨利 4.28 元。聖暉首季受到所得稅率變動之影響，增加所得稅費用 3408.7 萬元，且當年度所得稅率提高 3% 影響，及子公司朋億第一季因適用國際財務報導準則第十五號之累積影響數 1.04 億元整於 2018 年 1 月 1 日保留盈餘，本期屬於母公司獲利與去年同期減少 797.5 萬元。



展望 2018 年第二季，聖暉集團兩岸接單暢旺、驅動整體營運強勁的成長表現。雖第二季有清明及中國五一長假工作天數較少的因素影響，但受惠兩岸半導體、光電及面板等相關產業擴大資本支出的投入，創造公司旗下無塵室機電系統整合工程良好的接單環境，隨著主要客戶的工程完工進度陸續認列營收挹注下，將有機會創造公司今年整體營運繳出逐季成長的漂亮成績單；此外，聖暉亦不斷在包括無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務上，爭取與更多新訂單及新客戶合作機會。附帶一提的是，來自 2017 年底遞延所得稅負債所產生的所得稅率變動影響 3408.7 萬元已全數認列於第一季，第二季將無此項變動影響數。