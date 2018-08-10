台股盤前—盤面格局紛亂缺主流 指數能否守穩萬一關卡成今日關鍵

台股昨 (9) 日開低走低，盤中一度回測 11000 點關卡支撐，在股王大立光翻紅下跌幅稍收斂，終場下跌 47 點，收在 11028.07 點，守住萬一關卡。法人指出，近期漲價題材表現不佳，市場對台股偏弱的疑慮加深，加上受到貿易戰影響，使盤勢陷入僵局整理，多空雜亂，可留意營收與財報佳的個股，逢低拉回找買點，今日關鍵之一在於指數能否守穩萬一關卡。

15 家金控 7 月獲利全數出爐，受惠於股息入帳高峰，加上台股 7 月「先蹲後跳」，指數單月上漲 2.03%，壽險金控及證券金控明顯大進補，富邦金、國泰金單月雙雙賺逾百億元，穩坐前 7 月金控獲利冠亞軍，富邦金以 7 月單月獲利 113 億元、累計前 7 月每股純益突破 4 元稱冠，國泰金前 7 月累計獲利 472 億元為所有金控最多。

上銀昨公布第 2 季財報與上半年財報，第 2 季毛利率與營益率雙雙創 6 年新高、稅後純益 15.65 億元，季增 28.8%，年增 1.21 倍，續寫單季新猷，每股稅後純益 5.42 元，也創單季新高；上半年稅後純益 27.8 億元，年增 1.8 倍，賺近 1 個股本，每股稅後純益 9.64 元，創歷年同期新高。不過，雖在盤中公布財報，但受到市場憂心美中貿易戰衝擊需求影響，財報結果未帶旺盤中股價。

和大第 2 季稅後純益達 3.58 億元，創單季新高，上半年獲利也達到 6.38 億元，EPS 為 2.5 元，創歷年同期新高。由於特斯拉的生產狀況今年以來傳言不斷，也讓外界對於和大出貨狀況有疑慮，如今財報表現亮眼，也讓和大下半年的表現頗受期待。

在機師工會醞釀罷工之際，航空雙雄股價走疲，華航昨日罕見宣布將實施庫藏股，董事會決議買回公司股份以維護公司信用和股東權益，自今日起至 10 月 9 日止，預計將自集中交易市場買回 5 萬張普通股股份，買回區間價格為 9-14 元。

華信投顧分析師邱鼎泰指出，近期漲價題材概念股包括被動元件、矽晶圓與 MOSFET 等，股價表現平平，而漲價題材表現不佳，市場對台股偏弱的疑慮加深，加上受到貿易戰影響，使盤勢陷入僵局整理。

邱鼎泰表示，目前市場暫待 7 月月報與第 2 季季報全面公布，不過，目前台股多空雜亂，利多沒漲、利空也未跌，盤面找不到重點與主流，格局紛亂，指數處於量縮橫向整理狀態，操作難度高，可留意營收與財報佳的個股，逢低拉回找買點。今日關鍵之一在於指數能否守穩萬一關卡。