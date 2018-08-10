台股盤中─個股輪動盤缺主流助陣 考驗11000點支撐力道

由於美中貿易佔升溫使市場觀望情緒再度轉強，國際股普遍走弱，台股加權指數今 (10) 日以小跌 18.11 點開出後，盤中持續盤下狹幅震盪，考驗 11000 點關卡支撐力道，預估成交量縮至 1100 億元左右，法人指出，目前台股大盤結構和內容乏善可陳，先以選股不選市短線操作因應。

日前相對強勢的族群今日多半壓回，大中、杰力跌幅半根停板左右，強茂、富鼎、台半和尼克森跌幅 2.5% 之上，是大盤最弱勢的細族群。

被動元件指標股持續弱勢，國巨、華新科和信昌電均跌逾 2%，禾伸堂跌超過 1.5%，不過，蜜望實穩在盤上漲近 4%，顯示即便國巨董事長陳泰銘日前親自主持法說，強調被動元件市場供需仍呈緊繃，在籌碼凌亂的態勢下，暫難以轉強。

受到 BDI 強彈帶動的散裝航商，今日也陷入短線獲利了結的整理態勢，除了裕民穩在盤上，新興跌近 3%，四維航跌逾 1.5%，中航也遭壓在盤下。

上漲則以個股表現為主，多是低檔反彈格局，未有明顯主流族群，科妍漲逾 6%，環科、正隆、浩鑫漲超過 4%，茂迪、新光金、麗豐 - KY、廷鑫和工信漲逾 3%。

麗豐 - KY 相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

從權值股來看，統一、和碩漲幅最多達 2%，中租 - KY、第一金、彰銀、華南金和可成漲 1% 之上，開發金、統一超、寶成、台泥、國泰金、台新金、兆豐金、中信金和鴻海、光寶科等均穩在盤上，顯示大型非電權值股扮演重要的穩盤角色。

元大投顧指出，隨著美國超級財報周進入尾聲，市場的目光恐將再次回到歹戲拖棚的貿易戰，觀望的情緒復燃，恐影響接下來的國際股市，目前台股上漲停板家數明顯變少，加上缺少主流類股帶動，多方的攻擊買盤明顯在退潮。

統一投顧則說明，美中貿易戰、美國對俄羅斯和伊朗重啟制裁等國際政治因素不確定性高，而台股大盤上檔壓力不弱，短期預料仍將處在區間震盪走勢。