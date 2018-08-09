【華冠投顧】08/09（四）川普與習大大的愛恨情仇讓台股心兒蹦蹦跳!!



焦點個股：6274 台燿、2327 國巨、2317 鴻海、3527 聚積、6451 訊芯 - KY

大陸商務部 8 月 8 日晚間發布新聞稿指出，美方決定自 8 月 23 日起對 160 億美元中國輸美產品加徵 25% 的關稅，中方也決定對 160 億美元自美進口產品加徵 25% 關稅，並與美方同步實施。川普與習大大的愛恨情仇，讓台股心兒蹦蹦跳，大盤一度大跌 74 點。控盤者利用拉抬蘋概權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光、2474 可成，及 2408 南亞科收盤僅跌 47 點，成交量為 1,244 億。OTC 則持續恐慌殺盤，6510 精測、6488 環球晶等 OTC 權重高價股帶頭重挫！！…… 上漲家數 538 家，下跌家數 852 家……

被動元件龍頭 2327 國巨 8 日法說會後，公告再花 4.12 億元買回 555 張庫藏股，執行以來國巨已砸約 19.88 億元買回 2,365 張股庫藏股，執行率來到 52.5%，且董事長陳泰銘信心喊話後，國巨股價依然無法止跌，矽晶圓龍頭 6488 環球晶也重挫破頸線！！跌深反彈股操作難度甚高，請記得嚴設停損！！！

今日漲停且成交量大於千張的僅兩檔：6274 台燿，8059 凱碩；但盤中有量的跌停卻不少，如 3527 聚積、6451 訊芯 - KY、8406 金可 - KY、3144 新揚科等，其他如 2449 京元電、3078 僑威、1313 聯成、5425 台半、6244 茂迪…… 也賣壓沉重……

股市無常，唯一不變的是瞬息萬變！！！大盤是多空趨勢參考，個股會漲才是重點！！！無須被消息面綁架！！！操作時切記「跟趨勢當朋友」，自然可損失極小化，獲利極大化！7 月 6 日開始《頂級富豪》4927 泰鼎 - KY（Teddy Bear 泰迪熊），2345 智邦（James Bond 真是棒），9910 豐泰（豐滿的太太－楊貴妃）一一飆出後…… 幸運星出新菜！！敬請期待！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉 分析師 整理提供，投資理財都有風險，請記得嚴設停利停損，順勢操作。

