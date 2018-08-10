暑假全球強勢股市 菲律賓、巴西、泰國挺進前三強 漲幅最高逾9%

暑假已經過了一半，今年全球不少股市不放暑假，甚至繳出亮眼的上漲成績單，根據統計，7 月以來不論新興市場或成熟股市皆有強勢市場，其中又以菲律賓、巴西、泰國三大股市挺進暑假前三強最強勢市場，報酬率分別為 9.14%、8.78%、7.9%。

根據 Bloomberg 統計，7 月至今全球漲勢最強的菲律賓股市，一個多月來強彈逾 9%，另外包括巴西、泰國、波蘭、印度、美國費半、馬來西亞與瑞士等，同期漲幅都高達 6.5% 以上，表現亮眼，

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，今年下半年來全球股市有一甩上半年頹勢的氣勢，也不像往年暑期市場交投較為平淡，不過，由於全球股市確實來到相對高點，未來震盪幅度擴大難免，若投資人參與市場的同時降低波動，建議可透過穩定波動度的多重資產策略介入。

觀察 7 月來全球強勢股市，含括新興市場和成熟市場，其中新興市場景氣常跟隨成熟國家的步伐，根據美歐最新財報表現，目前超過 6 成美國 S&P500 指數成分企業公布第二季財報數據亮眼， EPS 優於預期比例創下九年新高，來到 86%，推升美國股市更上一層樓。

此外，歐洲企業 EPS 年增率也有 11% 的好表現，財報優於預期比重 56%，在美歐市場向好趨勢下，新興股市亦有望受到激勵，而由於美國仍維持利率正常化軌道，可預期未來股票資產漲升行情依然可期。