美股盤後─亞馬遜股價創新高 Nasdaq連八天上漲 道瓊則收低74點

在亞馬遜與蘋果股價上漲的支撑下，Nasdaq 小幅收高，連續第八天上漲，創 10 月以來最長上漲期間。

亞馬遜股價上漲 0.6%，創新高點。蘋果股價亦上漲 0.8%。

S&P 500 與道瓊今日大多時間守於平盤水準，但尾盤賣壓使其雙雙收低。



道瓊工業平均指數收低 74.52 點或 0.29% 至 25509.23。

Nasdaq 指數收高 3.46 點或 0.04% 至 7891.78。

S&P 500 指數收低 4.12 點或 0.14% 至 2853.58。

費城半導體指數收低 14.71 點或 1.05% 至 1389.06。

週三收盤，S&P 500 距 1 月 26 日所創記錄高點 2872.87 點僅 0.5%。由於企業財報強勁，抵銷了貿易緊張升高的擔憂，助使該指數反彈上揚至記錄高點水準。

分析師說，股市近來走強，係由企業獲利所推動。企業獲利良好，推升了股市上漲。

目前為止，近 90% 的 S&P 500 企業已公布季報，其中 76% 獲利優於預期。整體而言，S&P 500 企業第二季獲利較去年同期上升逾 24%。

然而，在公布企業財報強勁期間，貿易緊張却也告升溫。北京週三宣布，將對美國最近一輪的增稅進行報復。中國商務部宣布對 160 億美元的美國商品課徵關稅 25%。合計，中國提高了 333 種商品關稅。

先前，美國貿易代表辦公室亦宣布，本月稍後，美國將對額外 160 億美元中國商品提高關稅。

美國今日公布 7 月生產者物價指數 (PPI) 持平，分析師預估為上升 0.2%。週五，美國另將公布消費者物價指數 (CPI)。

投資人將根據經濟數據，研判聯準會 (Fed) 的貨幣政策。分析師說，央行將持續緩慢緊縮貨幣政策。