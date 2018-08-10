特斯拉董事會或正式評估私有化計劃 股價盤後轉漲

傳出面臨美國證監會更大範圍審查的消息後，特斯拉股價加劇下跌，抹平兩天前公開考慮私有化以來漲幅。特斯拉董事會鄭重考慮私有化的消息又推動特斯拉股價盤後止跌回漲。

美東時間 8 月 9 日本周四美股盤後，CNBC 援引知情者消息稱，特斯拉董事會計劃下周與一些金融顧問開會，正式確定一個流程，以開始研究馬斯克的私有化提議，可能成立一個特別委員會，成員是幾位評估收購細節的獨立董事。

知情者還提到，董事會可能告訴馬斯克，因為公司準備評估他的私有化提議，所以他要迴避評估流程，他需要有一批獨立的顧問。一名知情者稱，馬斯克此前和沙烏地阿拉伯的主權財富基金談過私有化交易。

此後路透消息稱，特斯拉董事會正尋求了解馬斯克融資計劃的更多資訊，董事會對馬斯克的提議有過很多討論，但還未收到詳細的融資計劃和融資方的具體資訊。董事會將在未來數日內決定是否正式開始評估私有化提議，已經就聘請金融顧問幫助評估的事宜同一些投資銀行家商談。

目前尚不清楚沙烏地阿拉伯主權財富基金有沒有同意為私有化提供資金，也不清楚特斯拉是否已經在為私有化籌資。

上述消息傳出後，周四當天收跌的特斯拉股價盤後止跌回漲，一度漲超 3%。

周四特斯拉股票低開低走，開盤跌 1.2%，在傳出美國證監會擴大審查範圍消息後，一度跌破 345.80 美元，日內跌幅超過 6.6%，回到了本周二馬斯克表態考慮私有化之前的股價水平。最終特斯拉收跌 4.83%，收報 352.45 美元。

馬斯克披露考慮私有化 美國證監會可能擴大對特斯拉的調查

周四稍早，彭博報導援引知情者消息稱，在馬斯克本周二通過 Twitter 透露特斯拉擬私有化以前，美國證監會執法部門駐舊金山辦公室的律師就已經在搜集特斯拉公開生產和銷售目標的相關資訊。現在，該辦公室還在審查，馬斯克在 Twitter 聲稱的已獲得私有化融資言論是否屬實。

報導稱，證監會處於調查初期，不代表一定會開展更正式的審查。此前特斯拉沒有遭到行為不當的職責，但這種審查增加了馬斯克的壓力。監管機構的疑問在於，他的公開言論和特斯拉的經營有沒有違反聯邦證券法。

以上提到的馬斯克言論來自美東時間周二中午他發布的一條 Twitter 帖子。當時馬斯克稱，要以 420 美元的目標股價將特斯拉私有化。當天特斯拉股價盤中迅速拉漲，盤中曾漲超 13%，最終收漲 10.99%，報 379.57 美元，接近去年 9 月創造的收盤歷史新高 385 美元。

馬斯克私有化計劃遭質疑

投資者對上述消息的真實性以及私有化能否成行展開激烈討論。華爾街見聞此前提到，有分析人士指出，私有化引發的一個關鍵質疑是，馬斯克從未披露通過槓桿收購進行私有化的資金來源，卻在 Twitter 上信心十足地表示，融資都確保了。

有分析懷疑馬斯克在確保收購資金上說謊，也沒有與律師討論推特發表私有化聲明的可行性。美國證監會 SEC 規定，只要有私有化意圖，就要申報 13E-3 文件，並為公司股東提供必要的資訊披露。馬斯克看起來違反了這個規定。

上述消息發布近 22 小時後，特斯拉董事會周三在公司官網發布聲明稱，馬斯克上周就向董事會宣告了私有化意向，證明了周二的推特並非空穴來風或「別有用心」。

次日，華爾街日報援引知情者消息稱，美國證監會官員發函詢問特斯拉，馬斯克上述 Twitter 表態是否屬實，他們希望知道，馬斯克周二在 Twitter 發表的只需股東投票即可完成私有化言論是否基於事實，為何選擇在推特上披露，以及是否符合投資者保護規則。

由於戴爾的成功案例在前，市場參與者不得不認真重視馬斯克的這個想法——2013 年戴爾夥同銀湖資本，通過銀湖出資 + 銀行貸款 + 微軟借款，順利將整個陷入沼澤的公司私有化後，全力發展雲端運算業務，並且大獲成功。這或許是馬斯克在個人層面認真思考私有化的一個重要參考樣本。

但假設「私有化」的舉措失敗，特斯拉股價短期將難以避免巨震，同時會影響投資人對馬斯克的信心——顯然他被資本市場「折磨」地有些心力交瘁，並且對特斯拉的財務數字短期並沒有充足的信心。