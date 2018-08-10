2019年為OLED關鍵的一年：Universal Display 財報亮眼

有機發光二極管 (OLED) 顯示器和照明技術及材料供應商，環宇顯示器公司 Universal Display (OLED-US) 週四 (9 日) 晚些時候公布了財報，超越了華爾街的目標，在延長的交易中股價走高。

Display 股價週四盤後上漲 10.33% 來到 111.60 美元。

OLED 股價日線趨勢圖

總部位於美國紐澤西州 Universal Display 執行長 Sidney Rosenblatt 提到，第二季度看到材料銷售有所改善，認為這是材料出貨量底部的反彈。

Rosenblatt 表示，隨著設備製造商推出採用 OLED 的顯示屏產品，Universal Display 預計今年下半年的訂單和營收將有所增長。例如，蘋果 Apple (AAPL-US) 預計將在 9 月推出 2 款新的 OLED 螢幕 iPhone。「我們期待 2019 年，我們預測這將是一個有意義的增長年，也相信 2019 年將成為 OLED 產業的關鍵一年」。

Universal Display 最新一季度財報顯示：

營收為 5610 萬美元，超越分析師預估的 4960 萬美元。

每股純益 EPS 為 0.23 美元，超越分析師預計的 0.15 美元。

Rosenblatt 認為，在顯示器製造商正準備開設新的 OLED 生產線後，OLED 容量的增加將推動該技術在消費電子產品中的廣泛應用。「此外，期待已久的全球第一款可折疊 OLED 產品有望明年推出，以將頂端的科技於外形結合」。

據了解，三星 (005930-KR) 正在開發具有折疊式 OLED 螢幕的智能手機。

對於外來展望，Universal Display 重申其全年營收預測的 2.8 億美元至 3.1 億美元之間。