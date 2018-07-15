三星明年新機導入超聲波螢幕下指紋辨識 GIS、歐菲光受惠

屏下指紋辨識隨著全螢幕智慧手機普及，吸引各手機品牌廠注意，根據天風國際分析師郭明錤最新報告，三星明年包括 S10、A 系列與 Note 10 等新機都將導入超聲波屏下指紋辨識模組，預估配備這項功能的機型出貨量可達 6000 萬支，台觸控廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)、陸廠歐菲光，都將成為三星訂單最大受益廠商。

報告中表示，考量手指或環境光源可能對光學式屏下指紋辨識度造成負面影響，預期三星將採用超聲波屏下指紋方案，且在明年積極推廣；明年新旗艦 S10 系列部分，預計將有配備 5.8、6.1 與 6.4 吋 OLED 面板的 3 款手機，其中 6.1 吋與 6.4 吋機型將採用高通 (QCOM-US) 超聲波屏下指紋辨識方案，模組供應商分別是 GIS 與歐菲光，其中 GIS 的比重較高。

報告預估，S10 明年出貨量約 4000 萬支，其中 6.1 吋與 6.4 吋機型約達 3400-3600 萬支，出貨比重較 5.8 吋機型高出許多；另一款旗艦機 Note 10 預計將配備超聲波屏下指紋與 3D sensing，明年出貨量約 1400 - 1600 萬支。

除了兩款旗艦機之外，三星 A 系列中最高階機型也可能採用超聲波屏下指紋方案，預估明年 A 系列可能有 4 個機型，出貨量合計達 1500 - 1800 萬支，配備超聲波屏下指紋最高階機型約 600 - 800 萬支。

報告指出，GIS 目前每月產能 100-200 萬顆，預計在今年下半年可擴產至 400-600 萬顆，由於鍍膜能力較佳，目前良率較歐菲光優；預估 GIS 將是三星明年超聲波模組主要供應商，預估出貨量可達 3500 萬 - 4000 萬顆 (ASP 約 10-12 美元)，可望對營收與利潤有顯著貢獻。

GIS-KY 董事長周賢穎在今年股東會後曾表示，去年已小量出貨屏下指紋辨識模組，經過 1 年技術改進，今年聚焦蘋果、非蘋手機大廠，預計第 3 季將量產出貨，在屏下指紋辨識的布局上目前主要鎖定手機市場，採用超聲波技術。

周賢穎強調，由於手機外觀設計朝向 18:9 全螢幕，在正面已沒有空間可以放置指紋辨識下，很多手機改放到後面，但是客戶反應仍希望是放在前面，這就是屏下指紋辨識的應用市場，另外，因臉部辨識的技術應用還需要一段時間，各手機廠對屏下指紋辦識興趣很高，今年接受度會增加很多。