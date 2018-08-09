陸設國家科技領導小組 帶動科技股強攻 上證收漲1.8%

中國股市今日 (9 日) 演出絕地大反攻，上證指數一掃昨天下挫 1.3% 的慘況，週四收漲 1.8%，一度站回 2800 關卡。分析師指出，A 股原本就有超跌的反彈動能，而國家成立科技領導小組，更帶來想像空間，幫助科技股及中小反攻。

中國國務院週三 (8 日) 宣布，將成立國家科技領導小組，由總理李克強和副總理劉鶴擔任組長和副組長。文件指出，領導小組主要職責為研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策；討論、審議國家重大科技任務和重大項目。協調國務院各部門之間，以及部門與地方之間涉及科技的重大事項。

華西證券分析師毛勝表示，國家成立科技領導小組，這是一個信號，顯示對未來創新科技的重視。

A 股指數今天主要呈現開低走高格局，早盤止跌回升之後，就一路攻高。上證指數收盤漲 1.8% 之外，深成指數漲幅更達 2.98%，收報 8752 點。滬深 300 指數報 3397 點，漲 83 點或 2.5%；創業板指數報 1497 點，漲 49 點或 3.44%。

上證指數日線走勢圖 (近一年以來表現)

中國國家統計局今日 (9 日) 公布，中國 7 月居民消費價格指數 (CPI) 年增 2.1%，高於市場預期。部分分析師認為，今天公布的數據尚屬溫和，也打消一些疑慮。貿易戰的邊際影響力減弱，市場信心回穩。

在科技股大漲之下，中國軟件 (600536-CN)、太極股份 (002368-CN)、潤和軟件 (300339-CN) 等多檔股票漲停，龍頭股用友網絡 (600588-CN) 飆 7.9%，浪潮信息 (000977-CN) 飆 8.4%，東華軟件 (002065-CN) 漲 6%。