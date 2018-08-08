陸MLCC大廠風華高科遭立案調查 股價奔跌停

中國被動元件龍頭風華高科 (000636-CN) 落難，昨 (7) 日晚間發布公告指出，公司因涉嫌信息披露違規遭立案調查，消息傳出後，今日股價直奔跌停。

風華高科被官方點名並非頭一回，先前就曾因為重大會計差錯和信息披露問題，被廣東證監局出具警示函。就在上個月 25 日，廣東證監局就曾向風華高科 6 名高階主管出具警示函，指存有重大會計差錯問題，導致公司 2016 年歸母凈利潤調減人民幣 5,279.55 萬元。

這回再度被盯上，公告指出在昨 (7) 日收到證監會調查通知書，指公司因涉嫌信息披漏違反證券法規定，被立案調查。有證券維權律師表示，從目前的公開訊息來看，不排除和廣東證監局先前出具的《警示函》內容有關，很有可能會被證監會處罰。

消息傳出後，風華高科今日早盤隨即下挫，並在上午 11 點左右打入跌停板，至下午仍跌停鎖死，報人民幣 16.49 元，跌幅 9.99%。

風華高科午盤跌停 (圖自新浪財經)

《證券時報》報導，奔犇律師事務所主任劉國華指出，若風華高科若因虛假陳述被證監會處罰，權益受損的投資人可以提出索賠，索賠條件暫定為在 2018 年 8 月 8 日之前買入風華高科股票，並且在 2018 年 8 月 8 日後賣出或繼續持有股票的受損投資人，具體索賠條件將根據證監會的處罰文件調整。