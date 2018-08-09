原相Q3啟動旺季動能 營收季增率上看2成 毛利率微降

感測晶片廠原相 (3227-TW) 今(9)日召開線上法說，展望第 3 季，財務長羅美煒表示，包含滑鼠、遊戲機與穿戴晶片，出貨都將較第 2 季成長，法人估整季營收約季增 15-20%，毛利率則估達 56%，較第 2 季些微下滑。

羅美煒指出，第 3 季各產品線出貨都將成長，電競滑鼠營收持續上揚，另外傳統滑鼠晶片部分從原本預計第 2 季出貨遞延到第 3 季，推升第 3 季滑鼠晶片營收上揚，整體滑鼠晶片營收季增率估達 2 成。

原相第 3 季也進入遊戲機備貨旺季，羅美煒表示，營收估可較季增 2-3 成，同樣進入旺季循環，而穿戴產品營收也有同樣的季增幅度，受惠客戶需求成長。

羅美煒強調，第 3 季不納入 NRE(委託設計) 入帳計算，營收將較第 2 季成長，整季估可增 15-20%，毛利率估達 56%。

原相第 2 季受惠穿戴產品營收倍增，遊戲機與無人機相關產品出貨，營收達 13.66 億元，季增 5%，除既有產品貢獻，還有 NRE 收入入帳，毛利率也因此攀升到 58.1%，季增 2.4 個百分點，稅後純益達 2.37 億元，季增 31%，每股純益 1.82 元，上半年純益為 4.18 億元，雸增 54.78%，每股純益 3.22 元。