岱稜聚焦真空鍍膜事業奏功 上半年轉虧為盈 EPS 0.77元

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 大幅進行業務結構奏效，營運順利轉虧為盈，公司今 (9) 日公布第 2 季財報，單季稅後純益 3732 萬元，上半年稅後純益 7317 萬元，皆較去年同期虧轉盈，上半年每股純益 0.77 元。

岱稜正進行產能擴充，第 2 季營收為 5.82 億元，毛利率為 22.1%，季減 2.82 個百分點，年增 5.27 個百分點，稅後純益 3732 萬元，季增 4.1%，也較去年同期由虧轉盈，每股稅後純益為 0.39 元。

岱稜 1-6 月營收為 11.39 億元，毛利率 23.48%，年增 1.82 個百分點，稅稅後純益 7317 萬元，較去年同阿由虧轉盈，上半年每股純益為 0.77 元。

岱稜今年上半年平均毛利率略低於預期，主要是受原物料大漲及匯率波動超出預期影響，岱稜主管指出，國際石油價格自去年 6 月起漲後，燙金膜生產所需的 PET 膜、工業樹脂及溶劑等原物料即逐季漲價，造成生產成本增加；為因應此全球性原物料的成本增加，公司已陸續針對大部分客戶提出了適當的產品漲價；此外，今年上半年公司產能稼動率已接近滿載，加上公司內部持續優化生產效能，抵銷了原物料漲價與匯率波動對毛利率的衝擊。

岱稜主要產品為真空蒸鍍燙金薄膜，今年上半年營收比重拉升至 94%，公司更自 7 月 1 日起將光電材料事業部正式併入真空蒸鍍燙金事業部，以優化人力資源布局，讓營運重心更聚焦；上半年燙金薄膜的銷售地區別分析，內需市場僅占約 1 成，其餘 9 成皆為外銷，整體銷售金額年增 16%，遠優於產業本身年平均成長率，成長動能強勁。

岱稜真空鍍膜燙金產業在下半年進入旺季，接單預估到年底前皆滿載，為因應明年營運成長需求，公司已進行擴廠計畫，預計主要設備將於第 4 季陸續完成安裝及量產，將對明年營運成長添動能。

岱稜 7 月營收以 2.17 億元創 21 個月來新高，月增 15.69%，年增 12.42%，累計 1-7 月營收為 13.56 億元，年增 9.91%。