〈和碩法說〉Q2純益年減15% EPS 1.12元 上半年僅1.92元

代工廠和碩 (4938-TW) 今 (9) 日公布第 2 季與上半年財報，第 2 季雖有匯兌收益逾 10 億元進帳，整體獲利仍不如去年同期，稅後純益 29.33 億元，季增 41.1%，年減 14.7%，每股稅後純益 1.12 元，年減 31.5%，低於去年同期的 1.34 元；上半年稅後純益 50.12 億元，年減 31.5%，每股稅後純益 1.92 元，低於去年同期 2.84 元。

和碩第 2 季合併營收 2712.56 億元，季減 3.4%，年增 12.8%，毛利率 3.2%，季減 0.1 個百分點，年減 1.4 個百分點，營益率 0.6%，季減 0.2 個百分點，年減 1.2 個百分點；稅後純益 29.33 億元，季增 41.1%，年減 14.7%，每股稅後純益 1.12 元。

和碩上半年合併營收 5521.5 億元，年增 15.2%，毛利率 3.3%，年減 1.5 個百分點，營益率 0.7%，年減 1.4 個百分點；稅後純益 50.12 億元，年減 31.5%，每股稅後純益 1.92 元，低於去年同期 2.84 元。

和碩表示，第 2 季消費性電子產品有相當大的成長，主要原因為新產品加上新客戶帶來的營收貢獻，其中，又以智慧手錶與物聯網產品貢獻最多，為驅動消費性電子營收年增超過 4 成的主要因素；而通訊產品仍處淡季，營收較上季達雙位數衰退，惟較去年同期成長逾 1 成；資訊產品營收表現則呈現微幅下滑。

從整體上半年來看，和碩指出，毛利率下降的主要原因有三，包括產業競爭加劇，去年下半年產能擴充後，產能利用率偏低；中國員工薪資調漲使成本上揚；零組件成本等因素，使上半年毛利率年減 1.5 個百分點；業外部分，第 2 季受惠新台幣大幅貶值，匯兌收益貢獻 10.11 億元，使上半年整體業外收益來到 17.42 億元。