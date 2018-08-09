〈財報〉潘朵拉財測盒子打開令人失望 市值蒸發1/4 執行長宣布去職

丹麥珠寶商潘朵拉調降財測後，周四宣布執行長 Anders Colding Friis 將在 8 月 31 日離職。

潘朵拉由於新款手鐲銷售不如預期及成本上升，日前公布第二季財報不甚理想，並下調 2018 年財測，衝擊隔日股價大跌 24%，市值蒸發近 1/4；當時即引來市場質疑 Friis 能否保住職位。

近年來潘朵拉受到美國零售業疲軟的衝擊，今年又遭遇中國出現灰色市場侵蝕銷售和利潤的問題，遭到對沖基金大舉做空，自今年 5 月 9 日最高點 592.8 克郎下跌至 325 克郎，跌幅已近 50%。

潘朵拉週二 (7 日) 表示，今年計劃增加約 250 家專營店販售全系列潘多拉產品，高於先前預估的 200 家。

加拿大皇家銀行股票研究分析師 Piral Dadhania 指出，潘朵拉目前面臨的是結構性問題，而非週期性問題，但卻透過收購和展店策略來因應備受挑戰的零售環境，對其未來業績成長性大表質疑。

Friis 自 2015 年 3 月上任以來，潘朵拉在三年半的期間股價跌幅達 15％，同期同業的股價跌幅則為 3.1％。

潘朵拉股價近三年半來跌幅達 15%。

潘多拉上市以來，股價表現如同雲霄飛車，在 2011 年 - 2016 年期間，公司產品重新定位為「負擔得起的奢侈品」，帶動股價上漲近 20 倍。

潘朵拉新聘請前 The Body Shop 執行長 Jeremy Schwartz 擔任首席營運長，9 月 1 日起上任， 將和營運長 Anders Boyer 共同管理公司，直到新執行長上任。