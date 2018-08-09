〈財報〉愛迪達第二季獲利成長20% 超分析師預期

知名運動品牌愛迪達 (ADS-GR) 於週四 (9 日) 公佈的第二季財報，淨獲利超越預期。該公司表示，儘管面對旗下品牌 Reebok 帶來的業績虧損，愛迪達仍有望實現全年目標。

愛迪達第二季淨獲利成長 20% 至 4.18 億歐元 (4.85 億美元)，超出分析師預期的 3.87 億歐元。銷售額則達到 53 億歐元，超越分析師預期的 52 億歐元。

受惠於世足賽所帶來的商機，執行長 Kasper Rorsted 在聲明中表示：「我們在世界杯成功舉辦之後，實現了另一個季度的強勁成長，」

趁著全球目前的「運動休閒」服裝的潮流，愛迪達致力於從美國一些同業手中奪取更多的市占率。愛迪達也受惠於健身房和田徑運動服裝越來越受歡迎，以及中國新興的中產階級所熱衷的健康生活方式熱潮。

目前愛迪達在全球有 2500 家直營門市及 1.3 萬家品牌經銷商。

這一季愛迪達在北美、亞太、拉丁美洲和俄羅斯皆實現了兩位數的成長。 該公司還重申了在貨幣調整後全年 10% 銷售額成長的預測。

然而，愛迪達同時也面臨挑戰。在運動品牌最大的美國市場，同業競爭者 NIKE 所帶來的壓力不可小覷。愛迪達旗下品牌 Reebok 在美國已經有 35 家門市關店，帶來部分虧損。

過去一年，愛迪達的股價下跌 1.5%，而 Puma 的漲幅超過 15%，Nike 的漲幅為 34%。