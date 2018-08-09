銀行股領軍 印度股市衝上38000點 再創歷史新高

印度股市 Sensex 指數今天上漲超過 100 點，穩在 38000 點之上，續創歷史新高。主要銀行股漲幅超前，繼續引領股市走高。專家指出，外資資金開始流入，加上本地機構投資人加碼，繼續推動市場反彈。

印度股市日線走勢圖 (近一年以來表現)

分析師認為，印度股市創高來自於幾個原因：

1. 企業財報佳

印度企業第一季財報顯示，快速消費品和資訊科技領域的公司表現更好，淨銷售額和淨利潤均實現兩位數成長。 銀行和金融公司的獲利成長也達兩位數，推升了市場情緒。

2. 銀行股反彈

印度這波漲勢由銀行股帶頭，Nifty 銀行業指數首度站上 28000 點上方， BSE bankex 指數週三也上漲 245 點或 0.78%，收 31587。

3. 盧比上漲

在美元兌主要貨幣轉弱的情況下，印度盧比逐漸走出先前的貶勢，長期看貶的趨勢已經扭轉。

4. 正常季風預報

IMD 上週表示，8 月和 9 月的季風降雨將會正常，這引發了市場情緒。由於全球降雨量分佈情況佳，增加了對夏季期間農業經營的希望。

5. 外資流出放緩

印度股市創紀錄，主要來自國內機構投資人 (DII) 的買進，DII 在 7 月向印度市場注入了 384.5 億 盧比。外資自 4 月以來，原本就是印度股市的賣方，不過 7 月的流出金額已經大減，甚至有流入的趨勢，改變了市場情緒。

6.RIL 股票發揮

印度最大私營企業信實工業公司 Reliance Industries 週三上漲 2.85％，股價觸及新的 52 周高位 1222 水位，扮演了重要撐盤角色。

不過印度股市創高過程中，漲勢卻集中少數個股，一直也讓分析師擔憂。野村控股近期雖然提高了 NSE Nifty 50 指數的目標價，不過由 Saion Mukherjee 領導的分析團隊，於本週報告中仍強調，利率上升、貨幣支持減少、以及國內資金流動正常化，可能會損害印度股市的估值。