〈財報〉奢侈品股Tiffany獲利大超預期 訂婚珠寶銷售良好

知名珠寶商 Tiffany & Co. (TIF-US) 新任執行長 Alessandro Bogliolo 正試圖與千禧世代建立合作關係。

去年秋天在美國紐約第五大道旗艦店開設了精心打造的 Blue Box Café 餐廳，為了千禧世代在 Instagram 及社群軟體上播放自己在 Tiffany 的早餐。

此外，Tiffany 引入了一系列的日常物品異想天開商品，其中包括一個由皮革和核桃木製成的 650 美元乒乓球拍組。

週三 (23 日) 公布的新一季財報顯示，行銷效果顯著強化了財報數字：

Q1 每股純益 EPS 為 1.14 美元，超過預期 0.83 美元。

Q1 營收較去年同期增長 15% 至 10 億美元。

Q1 營業利潤成長 53% 至 1.42 億美元。

Q1 美國營收成長 9%、歐洲 13%、亞洲 28%、及日本 17%。

Q1 毛利從去年的 62.1% 成長至 63%。

Tiffany 並預計近期將執行 10 億美元的庫藏股計劃。

圖：afp

在不同的產品類型下 Tiffany 都展現了實力，尤其是訂婚戒指、Tiffany Keys、和 Tiffany HardWear 等品牌市場。

Tiffany 執行長 Bogliolo 表示，商店員工一直在接受培訓，專注於銷售訂婚珠寶，有助於本季度財報。Tiffany 也將更專注於提供獨特的客戶服務。

週三 (23 日) Tiffany 股價也飆升至歷史新高，上漲 23.29% 以 126.05 美元作收。