健策上季獲利飆27季新高 EPS達1.47元 Q3良率可望明顯提升

均熱片大廠健策 (3653) 上季獲利表現突出，單季稅後 1.57 億元，季增近 3 倍，年增逾 76%，為 2011 年第四季以來，共 27 個季度新高紀錄，EPS 1.47 元。累計上半年該公司稅後盈餘為 1.97 億元，亦較去年同期大幅成長達 1.1 倍，EPS 來到 1.85 元。



健策今年因伺服器均熱片與扣件大單效應，上季營收達 11.78 億元，季增 11.35%，年增 32%，連續兩季刷新歷史紀錄。不過，因舊機台以及新作業員較多，導致廢片率升高，包括導線架與均熱片均有良率偏低的狀況，影響上季毛利率下滑至 20.85%，營益率 7.07%，營業利益則為 0.83 億元，季減 5.7%，年減 8.8%，此一狀況預計第三季即可大幅改善。



健策指出，影響該公司產品良率的因素以沖壓、電鍍、射出等製程為主，不必然是與新產品有關。因應第二季新單出貨，生產線須招募新人，加上模具多已使用多年，機台老舊的狀況也會提高報廢率。因此，第二季除扣件不受影響，其他兩項主要在台灣廠生產的產品都面臨到良率偏低的問題，影響毛利率，但進入第三季，良率問題就會有明顯的改善。



業外方面，新台幣貶值導致匯兌損失大幅回沖，單季匯兌收益高達 1 億元，推升獲利飆升至 1.57 億元，創下 27 個季度新高紀錄，EPS 突破 1 元，來到 1.47 元，表現優於市場預期。



展望下半年，進入傳統旺季，健策對業績成長審慎樂觀。由於第二季均熱片業績基期已高，第三季至少持穩，成長動能改由扣件與中功率的導線架為主，下半年業績將優於上半年。其中，7 月營收為 3.79 億元，月減 6.34%，年增率達 30.9%，本季業績估先蹲後跳。