產品組合轉佳＋匯兌收益貢獻 健策上季獲利翻升 8/7除息2元

健策 (3653) 在高毛利率的均熱片與扣件業務加持之下，第二季合併營收以 11.78 億元，季增 11.35%，年增 32%，連續兩季刷新歷史紀錄，因產品組合轉佳以及台幣貶值效應，毛利率上揚，法人估該公司上季 EPS 再戰 1 元，較首季翻兩番。健策預計在 8/7 除息 2 元，近期股價隨著業績成長而穩步盤堅，週二 (24 日) 重回 70 元大關。



除產品組合轉佳外，因健策美元部位達 6 千萬美元，因此上季匯兌收益貢獻加大。法人估有機會超過 5 千萬元，貢獻 EPS0.45-0.5 元，並扭轉首季匯損局面，上半年轉為匯兌收益。



此外，因該公司銷售八成以美元計價，採購僅兩成用美元，因此，當台幣貶值，對營收與毛利率都有幫助。該公司去年第四季毛利率 21.25% 為谷底，首季 22.7%，上季將續增。



不過，因訂單大增，產能吃緊，健策新增作業員因應，也因此新增不良品，需提列數千萬元的報廢成本，但第二季整體獲利仍較首季大幅成長，預估下半年這樣的狀況就會改善。

