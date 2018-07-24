AMD伺服器大單灌頂 健策今年均熱片業績翻倍 產能吃緊兩岸大擴產

均熱片與 LED 導線架大廠健策 (3653) 均熱片與扣件接單大躍進，帶動今年以來單季營收連創歷史紀錄，其中，AMD 伺服器銷售順暢，帶動健策供貨 AMD 均熱片數量快速成長，產能進入吃緊狀態，預估下半年業績維持榮景，再戰新高。健策接獲 AMD 伺服器均熱片大單，令均熱片業績占比從年初的 28%，一舉拉升到 5、6 月份的逾 36%。據了解，因均熱片體積電大，工序也從過去簡單的沖壓加入了 CNC 工法，使得平均銷售單價 (ASP) 大幅提升近倍，成為今年上半年業績一路長紅的主要原因之一。



該公司去年均熱片單月貢獻營收約在 7 千萬元左右，到了今年上半年，已經翻倍至 1.5 億元，而此期間，均熱片的出貨成長約五成左右，顯示出 ASP 的提升對營收貢獻度的加大。



此外，健策伺服器扣件成長幅度也高，主要表彰扣件營收的電子零件業績，去年從單月 100 萬元左右業績，到今年 6 月跳增到 3800 萬元左右，成為 6 月業績破 4 億大關的臨門一腳。



展望下半年，進入傳統旺季，健策對業績成長審慎樂觀。由於第二季均熱片業績基期已高，第三季至少持穩，成長動能改由扣件與中功率的導線架為主，下半年業績將優於上半年。



因應訂單大增，健策發行逾 10 億元國內可轉債 (CB) 日前已募集完成，調整後的轉換價格 68 元，其斥資逾 3 億元購入的桃園大園區廠房，預計明年底完工量產，無錫新廠將在今年底加入生產行列。目前健策以台灣廠區為生產主力，無錫廠約佔 10% 的量，兩岸均擴產。