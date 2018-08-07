錢太多的煩惱：波克夏巨量現金引起庫藏股爭議

巴菲特旗下的波克夏海瑟威公布了強勁的第二季財報，好於市場預期。該公司現金持有量也增至 1110 億美元，如何使用如此高額的現金，在波克夏投資人中引起不少爭論。

上個月該公司曾宣布，將在第第二季財報公布之後開始股票庫藏股，但周六該公司沒有透露任何具體的庫藏股細節。分析師認為，雖然巴菲特有意庫藏股，但波克夏第第二季財報亮眼，可能導致股價上漲過快，庫藏股機會稍縱即逝。周一早盤，波克夏 A 類股上漲 3%，至 31.37 萬美元／股。

波克夏第二季，A 類股的營業利潤為每股 4190 美元，年增率增長 67%，大幅高於路透社分析師預期的每股 3387 美元。

受益於美國經濟狀況改善，需求增加，波克夏海瑟威的多個業務均表現良好。保險承銷業務經營收入 9.43 億美元，保險投資經營收入 11.42 億元，鐵路、公用設施和能源業務經營收入 18.9 億美元，其他業務經營收入 25.7 億美元，均較上年同期有明顯改善。

波克夏旗下的 Geico 汽車保險部門，第第二季承保利潤年增率增長超四倍，BNSF 鐵路受益於對運輸需求的增加，利潤也大幅上漲。此外，受益於減稅政策，波克夏的有效所得稅率從 28.9% 降至 20%。

據彭博社報導，並不是所有投資人傾向於股票庫藏股。掌管價值 140 億美元資金的波克夏投資人 Thomas Russo 表示，他更傾向於讓波克夏尋找到合適的投資交易。Russo 表示，巴菲特不是靠股票庫藏股創造價值的。他經常在別人還未出手時，能大膽創造價值，購買具有長期競爭力的公司。

上一次波克夏進行大型收購還是 2016 年 1 月，該公司以 321 億美元收購了飛機零件製造商 Precision Castparts。

2018 年截止 6 月，波克夏增持了其最大持倉，蘋果公司股票，總價值增至 472 億美元，而蘋果公司上周剛成為第一家市值超兆美元的美國上市公司。根據 Business Insider 分析，波克夏可能在第第二季購買了 1500 萬股蘋果公司股票，該公司之前已擁有 2.396 億股蘋果股票。第第二季，波克夏的股票總支出為 60.8 億美元。

在財報公布之前，今年截止上周五，波克夏海瑟威股票累計上漲 1%，低於標普 500 今年 6.2％的漲幅。

今年 7 月，波克夏改變了其股票庫藏股政策。在此之前，如果股票低於賬面價值的 120%，該公司就可庫藏股。但新政策規定，如果巴菲特和公司副主席芒格認為其股價低於波克夏內在的價值，就可以庫藏股。而上個月巴菲特與芒格均表示，波克夏股價尚低於其內在價值。