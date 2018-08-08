美銀美林：強勁的美股和上揚的利率是支撐美元主力

美銀美林證券分析師表示，美元可能會在 2018 年自 10 大工業國 (G10) 貨幣競爭對手中脫穎而出，部分原因在於高漲的美股和美國利率。

美銀美林策略師 Alice Leng 和 Vadim Iaralov 在最新報告中寫道：「展望未來，我們發現 2018 年跨資產驅動因子對外匯的影響，比傳統宏觀經濟驅動因子更為重要。」

包括通膨和 GDP 數據在內的宏觀經濟因子以及政治發展仍是發達國家外匯走勢的重要推動因素，但策略師在報告中表示，「近年來它們的敏感度有所下降」。

報告指出，「與標準普爾 500 指數相比，以美元計價的外國股市普遍表現不佳，歐洲股市跌幅最大。」事實上，標準普爾 500 指數今年以來上漲近 7%，而 Stoxx Europe 600 指數僅上漲 0.3%。

他們寫道：「同樣地，聯準會的鷹派立場導致美國國債殖利率大幅上升，超過 G10 其他國家。」

聯準會的貨幣政策正常化腳步一直走在發達國家前面，自 2015 年底以來已 7 次升息。約 94% 的聯邦基金利率期貨顯示 9 月可能出現第 8 次升息。

（圖: 美銀美林）

對於歐元兌美元匯率而言，這是個利空消息，歐元向來是美元的主要競爭對手，根據 FactSet 統計，今年以來已走貶 3.8%。去年，歐元兌美元匯率上漲超過 14%。衡量美元對一籃子競爭對手的 ICE 美元指數今年以來上漲 3.3%。

（圖：美銀美林）

策略師們表示，「我們認為資產類別輪轉以及區域配置變化可能會對跨資產驅動因子產生影響。」例如，將國外持有的美元匯回美國國內進行股票回購和國內投資，從而支持標準普爾 500 指數。

根據美國總統川普的 2017 年稅改計劃，企業可以將國外獲利透過一次性稅賦匯回國內。

此外，來自外資未完全經過貨幣對沖流入美股的資金也對美元形成支撐。