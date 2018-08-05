〈智冠衝獲利〉攜手中國遊戲開發商、營運商 採三方投資的新IP營運模式

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 近日參展中國電玩界盛事 ChinaJoy，智冠集團董事長王俊博表示，為使手中 IP 能更有效經營，未來將採取新的 IP 營運模式，將尋覓中國已做出成績的遊戲開發公司，並找中國遊戲營運商加入，採取三方共同投資的模式經營 IP，明年可望同時並行 1 至 2 套三方合作案。

針對 IP 授權方面，王俊博表示，取得 IP 授權後製作遊戲，可省下大幅廣告行銷等成本與費用，吸引近來許多中國遊戲商瘋搶日韓 IP，為在此市場趨勢下應戰，有別於過去單純收取遊戲授權金，未來將採取新的 IP 營運模式。

目前智冠旗下遊戲新幹線手中仍握有數十個 IP，平均每天都會有遊戲商找上門，盼能取得特定的 IP 授權。為使手中 IP 能更有效經營，王俊博透露，新的 IP 營運模式為合作開發，將尋覓中國已做出成績的遊戲開發公司，以智冠 IP 套用遊戲商開發出的遊戲主力玩法，搭配智冠的美術與音樂服務，並找中國遊戲營運商加入，採取三方共同投資的模式經營 IP。

王俊博表示，目前口袋名單中已有屬意的遊戲商，明年就可望啟動這項 IP 新營運模式，由於合作商都不同，可望同時並行 1 至 2 套三方合作案。