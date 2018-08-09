[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 15736 0 1101 台泥 -5563 -50673 2885 元大金 14691 46221 2886 兆豐金 -5559 -23854 00632R 元大台灣50反1 11196 0 00637L 元大滬深300正2 -4488 0 2409 友達 4733 157671 2887 台新金 -4403 -17784 3481 群創 4438 20128 2353 宏碁 -2793 -2979 2317 鴻海 2746 14206 2890 永豐金 -2729 -8166 2330 台積電 2606 32601 2337 旺宏 -2215 -2523 00636 國泰中國A50 2344 7316 2892 第一金 -2060 -9631 2891 中信金 1879 -15336 1314 中石化 -1898 8746 2884 玉山金 1580 14737 2324 仁寶 -1622 -8938 2448 晶電 1563 1766 1216 統一 -1450 -17615 2882B 國泰金乙特 1490 0 2408 南亞科 -1282 -13916 3034 聯詠 1327 360 0056 元大高股息 -1135 -30034 5521 工信 1313 -29 8112 至上 -1103 -3981 5880 合庫金 1240 2542 2834 臺企銀 -1089 -6587 00633L 富邦上証正2 1214 0 2618 長榮航 -998 -985 2610 華航 1178 -4911 6153 嘉聯益 -964 -1073 2002 中鋼 1159 30941 00736 國泰新興市場 -880 -482 2823 中壽 983 -8098 00692 富邦公司治理 -821 -4554 1312 國喬 878 2736 2515 中工 -814 -3333 2329 華泰 854 -80 2303 聯電 -793 -8248 3711 日月光投控 843 -2967 8046 南電 -746 -617 1476 儒鴻 829 829 2347 聯強 -690 -1435 2458 義隆 808 -649 006205 富邦上証 -683 0 2349 錸德 782 -1536 2881 富邦金 -644 -10092 6176 瑞儀 755 5669 2376 技嘉 -571 -7797 2379 瑞昱 734 1191 5469 瀚宇博 -565 -870 00639 富邦深100 730 5520 2201 裕隆 -555 -3900 1102 亞泥 694 6497 00743 國泰中國A150 -541 -2635 2344 華邦電 679 -15533 2492 華新科 -540 -3856 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股