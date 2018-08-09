盤前財經大事搶先讀2018年8月9日

今日操盤前瞻

美國本周初領失業金人數

日本 7 月工具機訂單

中國 7 月消費者物價指數

股東會：恩得利、東光訊

法說會：南染、研華、捷迅、京城銀、原相、和碩、南茂、中磊、精材、聚積、力旺、晶心科

除權息：南紡、台虹、振曜、普萊德、兆豐金、智原、帛漢、鼎天、先進光、佳醫、晟德、佳必琪、啟碁、美利達、世紀鋼

國巨再買 555 張庫藏股 迄今共砸近 20 億元買回 執行率破 5 成

國巨 (2327-TW) 今 (8) 日於法說會後公告再花 4.12 億元買回 555 張庫藏股，平均每股買回價格 743.06 元；執行以來國巨已砸約 19.88 億元買回 2365 張股庫藏股，以公司當初規劃買回 4500 張計算，執行率來到 52.5%。閱讀全文...

〈廣達法說〉因應美中貿易遷移工廠？ 林百里：還在評估中

廣達 (2382-TW) 昨 (8) 日召開法說會，董事長林百里指出，是否因應美中貿易戰遷移生產基地，目前還在評估中，但如何降低勞動成本，及生產基地移動都是考慮因素。閱讀全文...

〈貿易再戰〉美對中第 2 波加稅將生效 經部緊盯進出口管理

美中貿易戰持續，第二波 279 項產品清單也將在 8/23 實施，經濟部初步評估對台灣的影響不大，但為避免中國大陸商品透過台灣轉運到美國的情況，已密切注意有關的進出口管理及資訊，以免台灣意外遭到波及，造成不利影響。閱讀全文...

〈貿易再戰〉反擊川普！中國對 160 億美元商品 同步加徵 25% 關稅

美中貿易戰持續升級！今 (8) 日晚間中國宣布，對價值 160 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅，自北京時間 8 月 23 日中午 12 點 01 分起實施。貿易戰不斷延燒，上週五，中國揚言，將對原產於美國、5207 個稅目，價值約 600 億美元商品，依 4 種稅率 (25%、20%、10%、5%)，加徵關稅。閱讀全文...

無視利空 再度接近記錄高點 美國股市的四大強項

根據 CNBC 分析報導，由推文到科技股，再到貿易戰，投資人今年有千百個理由退出美國股市。然而，S&P 500 却又再度接近歷史高點。驚悚的新聞標題，並未能撼動投資人，他們的焦點只一味盯著基本面。閱讀全文...



