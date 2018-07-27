迪士尼FOX聯姻後 料將放棄競標Sky TV

迪士尼 (DIS-US) 以 710 億美元 (約台幣 2.1 兆元) 收購 21 世紀福斯 (Fox)(FOXA-US) 計畫幾乎大局已定，雙方股東將在週五 (27 日) 紐約會議中批准這筆交易，但聯姻過後，華爾街分析師認為 Fox 收購歐洲衛星廣播公司 Sky 可能會流局。
迪士尼 (DIS-US) 與 Fox (FOXA-US) 昨 (26 日) 日股價雙雙上漲，迪士尼揚升 2.10%，來到每股 113.51 美元；21 世紀福斯 (FOXA-US) 上漲 0.42%，以每股 45.38 作收。
今 (27 日) 日迪士尼 (DIS-US) 將與 Fox(FOXA-US) 在紐約開會，雙方股東將會批准這筆 710 億美元的收購交易。然而，雙方仍有些問題尚待解決，透過這筆交易，迪士尼繼承 Fox 在英國廣播 Sky(SKY-US) 39% 的股權，迪士尼將決定是否競購 Sky 剩餘的股權或放手讓康卡斯特 Comcast(CMCSA-US) 收購。
上週康卡斯特退出，放手讓迪士尼贏得 21 世紀福斯的併購，除此之外，Fox 與康卡斯特欲搶親 Sky，正相互出價廝殺，目前康卡斯特出價最高 340 億美元。
一些分析師和投資者認為，迪士尼不會過度與康卡斯特競爭。Bloomberg 情報分析師 Paul Sweeney 表示，預料 Fox 報價將不會高於康卡斯特 340 億美元，因為迪士尼與康卡斯特間可能達成協議，如迪士尼收購 Fox，康卡斯特收購 Sky。
迪士尼與康卡斯特目前密切關注今 (27 日) 日倫敦的一場會議，英國收購機構將舉辦 Sky 競標者價格的聽證會，該會將決定 Sky 每次競標的最低加價，有可能會讓該筆併購交易增加了數十億美元。
迪士尼已對外證實，對 Sky 每股報價將會增加 1 英鎊，總計會增加 15 億美元的額外債務與約 6000 萬美元的年利息成本。
另外，迪士尼推出線上服務同時，也成為串流媒體 Hulu LLC (HULU-US) 的大股東。為了美國司法部通過反壟斷的審批過後，迪士尼同意出售 Fox 的 22 個體育頻道，但是否也會將與旗下媒體類似的 Hulu 也有可能一倂出售？
迪士尼計劃出售 Fox 地方體育台 (RSN) 以確保通過美國司法部的審核。該公司表示，將會出售的逾 10 億美元的資產 (包含 RSN)，但是否會一倂出售 Hulu 目前尚未有任何消息。