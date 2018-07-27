迪士尼FOX聯姻後 料將放棄競標Sky TV

迪士尼 (DIS-US) 以 710 億美元 (約台幣 2.1 兆元) 收購 21 世紀福斯 (Fox)(FOXA-US) 計畫幾乎大局已定，雙方股東將在週五 (27 日) 紐約會議中批准這筆交易，但聯姻過後，華爾街分析師認為 Fox 收購歐洲衛星廣播公司 Sky 可能會流局。

迪士尼 (DIS-US) 與 Fox (FOXA-US) 昨 (26 日) 日股價雙雙上漲，迪士尼揚升 2.10%，來到每股 113.51 美元；21 世紀福斯 (FOXA-US) 上漲 0.42%，以每股 45.38 作收。

受到迪士尼收購 FOX 的利多激勵，週四 (26 日) 迪士尼股價走揚 2.1%。

今 (27 日) 日迪士尼 (DIS-US) 將與 Fox(FOXA-US) 在紐約開會，雙方股東將會批准這筆 710 億美元的收購交易。然而，雙方仍有些問題尚待解決，透過這筆交易，迪士尼繼承 Fox 在英國廣播 Sky(SKY-US) 39% 的股權，迪士尼將決定是否競購 Sky 剩餘的股權或放手讓康卡斯特 Comcast(CMCSA-US) 收購。

上週康卡斯特退出，放手讓迪士尼贏得 21 世紀福斯的併購，除此之外，Fox 與康卡斯特欲搶親 Sky，正相互出價廝殺，目前康卡斯特出價最高 340 億美元。

迪士尼 FOX 聯姻後，將成為 Sky 的最大股東。(圖：AFP)

一些分析師和投資者認為，迪士尼不會過度與康卡斯特競爭。Bloomberg 情報分析師 Paul Sweeney 表示，預料 Fox 報價將不會高於康卡斯特 340 億美元，因為迪士尼與康卡斯特間可能達成協議，如迪士尼收購 Fox，康卡斯特收購 Sky。

迪士尼與康卡斯特目前密切關注今 (27 日) 日倫敦的一場會議，英國收購機構將舉辦 Sky 競標者價格的聽證會，該會將決定 Sky 每次競標的最低加價，有可能會讓該筆併購交易增加了數十億美元。

迪士尼已對外證實，對 Sky 每股報價將會增加 1 英鎊，總計會增加 15 億美元的額外債務與約 6000 萬美元的年利息成本。

另外，迪士尼推出線上服務同時，也成為串流媒體 Hulu LLC (HULU-US) 的大股東。為了美國司法部通過反壟斷的審批過後，迪士尼同意出售 Fox 的 22 個體育頻道，但是否也會將與旗下媒體類似的 Hulu 也有可能一倂出售？

迪士尼計劃出售 Fox 地方體育台 (RSN) 以確保通過美國司法部的審核。該公司表示，將會出售的逾 10 億美元的資產 (包含 RSN)，但是否會一倂出售 Hulu 目前尚未有任何消息。