統一上半年毛利率及營業利益率雙雙成長 EPS1.72元

統一企業 (1216-TW) 今 (8) 公布第 2 季財報，第 2 季稅後純益 54.83 億元，季增 27.9%，年增 16.51%，每股純益為 0.97 元，累計 1-6 月稅後純益為 97.7 億元，年增 6.49%，每股純益為 1.72 元，其中統一中控及統一實業 (9907-TW) 在上半年的獲利都呈現成長。

統一企業第 2 季營收 1103.58 億元，毛利率為 34.22%，季增 0.25 個百分點，年增 0.97 個百分點，第 2 季稅後純益 54.83 億元，季增 27.9%，年增 16.51%，每股純益為 0.97 元，1-6 月營收 2146.46 億元，毛利率 34.1%，年增 0.8 個百分點，稅後純益為 97.7 億元，年增 6.49%，每股純益為 1.72 元；統一企業在上半年呈現毛利率、營業利益率雙雙成長代表本業的快速成長。

統一上半年合併營收 2146.46 億元，年成長 9.39%，主要在於食糧事業部門營收成長 11.04%，同時，統一中控上半年方便麵營收成長 8%，而飲料事榮營收成長 5.3%；而 2018 年上半年便利商店事業部整體營收較去年同期增加 55.81 億元，也成長 7.92%。

而在統一轉投資事業的獲利部分，上半年統一超商 (2912-TW) 稅後純益 51.7 億元較去年同期減少 3.62 億元，衰退 6.54%，主要是台灣 7-ELEVEN，存在去年的遞延所得稅資產 / 負債產生一次性入帳之所得稅費用，若排除該一次性所得稅費用，獲利與去年同期相當。

同時，統一實業上半年獲利 11.74 億元較去年同期增加 8.7 億元，成長 286.18%，主係馬口鐵產品價格在高檔穩定，飲料訂單也持續成長，且上半年處分大陸無錫廠土地資產，認列處分利益 7.48 億元，致整體獲利較去年同期大幅成長。