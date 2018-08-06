統一超上半年本業強勁成長 EPS 4.97元

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (6) 日公布第 2 季財報，上半年稅後純益 51.7 億元，年減 6.54%，每股純益(EPS)4.97 元，其中，單季稅後純益 26.32 億元，年減 5.67%，EPS 2.53 元，可觀察到主要統一超本業仍持續強勁成長，惟業外收入略減影響部分獲利。

統一超上半年合併營收衝上 1201.8 億元，年增幅達 11.1%，主要是受惠於台灣 7-ELEVEN、菲律賓 7-ELEVEN 等經營有成，上半年毛利率提升 1.58 個百分點至 34.49%，營業利益率也提升 0.26 個百分點至 5.48%。

就單季來看，統一超第 2 季合併營收 612.3 億元，年增 10.98%，毛利率 34.22% 年增 1.14 個百分點，營業利益率 5.3% 年增 0.1 個百分點，稅後純益 26.32 億元，EPS 2.53 元。

統一超說明，台灣 7-ELEVEN 持續強化高價值鮮食的商品開發策略，再加上高溫效應，帶動 CITY CAFE、現萃茶成長。

另一方面，台灣 7-ELEVEN 上半年不斷推出創新店型，包括 X-STORE 科技概念店、未來形象店、複合店和特色門市等，目前 48 坪以上的大店格占比已超過 30%，也有助帶進更多消費者。

而菲律賓 7-ELEVEN 是統一超強勁成長的小金雞，隨著店數持續增加，上半年已達 2,386 店，較去年同期淨增多達 299 店，帶動業績年增 22.7%。

展望第 3 季，統一超表示，台灣 7-ELEVEN 持續掌握中元節、中秋節和開學季等重大節令和活動商機，推出多元化的生活提案，有助持續帶動營收成長。