統一超百坪「烘焙複合概念店」落腳信義區 烘焙結構業績年增2-3成

統一超 (2912) 融合未來形象店及複合店兩種店型模式，並結合統一的各大烘焙事業體，發表全新「烘焙複合概念店」，首店「宏泰門市」位於台北信義區商辦中心。統一超表示，目前 7-ELEVEN 的烘焙結構有包裝麵包、冷藏甜點、現烤直送麵包(35 店)、Mister Donut 甜甜圈專櫃(231 店)，再加上 24 小時營業優勢，因此相關結構業績逐年成長 2-3 成，已成為主流通路之一，而結合集團 know-how 推出「烘焙複合概念店」，預計將可帶進更多新來客。統一超指出，「宏泰門市」針對該商圈策劃了烘焙糕點概念區、擴大自助式服務、完整熱食區提案、多功能座位區及智慧綠能設備等五大亮點，全都展現在 112 坪空間中，再加上 CITY CAFE 自助區，關連性購買一次滿足。



統一超也提到，年初發表的未來形象店－長業門市，其硬體規劃、設計風格及綠能環保等作法陸續運用在上半年新開或改裝門市中，帶動店格不斷進化。此外觀察到台灣烘焙市場持續擴大，根據經濟部資料統計，台灣烘焙業產值年逾 6 百億元，同時購買行為改變，希望從早餐、點心或下午茶，能搭配關連性購買的現煮咖啡、茶飲甚至各式飲品，讓個人或家庭不同成員的各項需求一次購足。

