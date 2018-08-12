多家同業歲修+下游需求旺 台塑看好Q3 AN價格維持高檔

台塑 (1301-TW) 雖因受到國際局勢因素影響，保守下修第 3 季展望，不過，台塑第 3 季仍看好液鹼、AN、MMA 與 PP 等產品後市，價格可望持穩或呈現上揚走勢，營運表現有撐。

液鹼部分，台塑董事長林健男指出，中國華東地區先前因環保整治而停產的化工廠，已逐漸恢復生產，使液鹼需求增加，另一方面，日本液鹼同業受到關西地區先前豪雨影響，儲槽損壞，加上開工率高、庫存壓力大，只好降價出口因應，不過，目前此狀況已排除，庫存可望恢復正常，液鹼價格看漲。

AN 第 3 季適逢亞洲多家同業歲修，林健男表示，第 3 季亞洲歲修產能共 99 萬噸，約佔亞洲產能的 24%，使現貨市場供應偏緊，且下游包括 ABS、亞克力棉、空心紗與頁岩油水處理等需求維持強勁，預期 AN 價格將維持高檔盤整。

與 AN 相同，MMA 第 3 季也同樣面臨亞洲多家同業歲修，林健男指出，MMA 歲修產能共 110 萬噸，約占亞洲產能的 37%，市場供應減少，加上 LCD 與塗料等需求暢旺，雖然整體市場仍有 4 座新廠、共 44 萬噸的產能將開出，惟市場供需趨平衡，MMA 價格可望持穩。

PP 產品部分，林健男表示，中國第 3 季為房地產、家電、汽車與包裝等產業需求旺季，預期 8 月起下游客戶將開始購料生產，需求可望轉強，從庫存面來看，目前中國石化庫存維持約 65 萬噸，庫存水位處於相對低檔，加上第 3 季仍有多家 PP 同業停車檢修，共影響亞洲產能 5.5%，市場供給偏緊，預估 PP 行情將持穩趨漲。