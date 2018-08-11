新鉅科Q2營收大擴張仍難逃虧損 上半年每股虧損2.01元

光學元件廠新鉅科 (3630-TW) 今 (11) 日公布最新財報，第 2 季雖然營收大增但仍呈現虧損，單季稅後虧損 1.3 億元，每股虧損 0.82 元，累計 1-6 月稅後虧損 3.19 億元，每股虧損 2.01 元；新鉅科第 2 季及上半年面臨直接製造成本遠超過營收金額，導致業虧損。

新鉅科第 2 季營收 3.33 億元，毛利率為負 30.37%，較上季的負 52.3% 改善，較去年同期的負 31.5% 縮減，稅後虧損 1.3 億元，略優於上季虧損 1.9 億元，也較去年同期虧損 1.37 億元改善；累計 1-6 月營收 5.04 億元，毛利率為負 37.82%，遜於去年同期的負毛利率 17.85%，稅後虧損 3.19 億元，虧損金額較去年同期的虧損 1.92 億元明顯擴大，每股虧損 2.01 元。

新鉅科第 2 季營收季成長 94.22%，年增 51.37%，受惠陸系手機鏡頭訂單加持，營收益創近 6 季新高，不過第 2 季獲利狀況未見明顯改善之下，第 3 季旺季效應仍待進一步觀察。

新鉅科 7 月營收進一步放大到 2.2 億元，月增 48.41%，年增 1.94 倍，累計 1-7 月營收達到 7.25 億元，年增率 33.33%，前 7 月的營收 7.25 億元已逼近近去年全年 8.77 億元，新鉅科今年來的營收成長，主要是因新產品出貨增加。

目前新鉅科主要產品為手機鏡頭組，占營收比重約 40%，主要客戶為中國大陸手機廠牌供應鏈廠商。筆記型電腦鏡頭因市場穩定、營收比重維持 30% 左右。新鉅科今年以來手機鏡頭業務快速成長，帶動營收加溫，目前手機鏡頭主要規格包含 500 萬畫素、800 萬畫素、1300 萬畫素等，並且配合客戶需求持續開發新產品。

新鉅科去年透過私募引進鏡頭模組大廠丘鈦集團，目前持有新鉅科股權比例約 36%，丘鈦的主力客戶則包括中國大陸手機品牌廠華為、OPPO 等。