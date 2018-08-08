〈國巨法說〉產業展望比股東會還好 陳泰銘：2年後仍為最強被動元件廠

被動元件龍頭國巨 (2327-TW) 今 (8) 日舉行法說會，由董事長陳泰銘親自主持，也吸引大批法人入場。據多位與會的法人指出，公司對被動元件的展望「比股東會時還好」，主要是因為跟客戶簽訂 LTA（長期供應合約），加上日廠於 2020 年將有 2600 料號停止供貨，配合公司設備 1+1 加速折舊，據悉也讓陳泰銘發下豪語「2 年後國巨仍將是最強的被動元件」。

依照法人說法，國巨對目前市況較股東會時樂觀，主要是因 LTA 長期供貨合約穩定出貨，粗估有 300-400 客戶需求，將以車用、工規、5G 等長期客戶為優先，產品報價根據市場浮動，目前公司規劃 75% 為既有客戶，25% 新興客戶。

且日廠宣告於 2019 年不再提供 2600 個料號，於 2020 年的 3 月起不再交貨，屆時下游客戶得把產品轉成小型化或是轉單，但預計轉小型化的僅佔 2 成，國巨可承接撤出品約 95%。

加上國巨這兩年都用 1+1 加速折舊，據法人指出，陳泰銘表示，如果只在乎短期的獲利，何必做加速折舊，目前為台灣第一個用 1+1 的業者，目前舊設備也折的都差不多了，所以再兩年後仍會是最強的被動元件廠。

此外，日本過去將最高階產品拉高訂價，導致中高階價格壓縮，陳泰銘也認為這個價格就是供需產生的問題，過去壓縮在 10 幾塊，現在為 20-30 塊，跟合理的價格 60-70 塊還是有距離。

而國巨也規劃在 2020 年第一季興建新廠因應市場需求，但僅能供應市場撤出的 60%。

至於中國被動元件廠是否對台廠造成威脅，國巨指出，若把 MLCC 分成 10 個等級，中國與台灣技術差了 10 年，台灣可以做到 9.2 級，中國僅能做到 2.2 級，且除設備外，製程工程師培養需 6 年，也是中國廠商的一大難題。

會中法人關注是否有經銷商囤貨造成價格混亂，國巨表示，公司電腦與經銷商的電腦是有一定的連結，因此多少量給經銷商或是有沒有賣出去都非常清楚，目前經銷商的存貨天數都比國巨低，沒有超過 45 天，而安全庫存為 70 天。

據悉國巨目前也提供 e-bidding 平台，提供約 10% 的產能給二線市場，公司指出，目前 e-bidding 為市場的指標，也反映整體產業狀況還算健康。