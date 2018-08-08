【華冠投顧】恭喜!神奇寶貝-4994傳奇大漲續創新高!中華英雄蠢蠢欲動!

武傑關注個股: 4994 傳奇、3515 華擎、2454 聯發科、5299 杰力、2377 微星。

◆台股盤勢分析:

◇小心回馬槍

在美股四大指數持續收高下，台股早盤上漲 + 42 點開出，隨後在台積電領漲下，早盤沖高一度大漲百點；中盤過後賣壓浮現，終場上漲 + 91 點作收，收在 11075 點，成交量 1390 億。

昨天才說完… 除非見到開盤激情性的『跳空大漲』，不然短線預估還是持續『震盪走低』!! 今天台股立即在台積電大漲下，來了一個激情上漲；不過，雖然終場上漲 + 91 點不算太多，但是反觀亞股的表現，不難發現台股真的就走…『自已的路』。雖然今天離前波高點又是近在眼，但是 11000 點以上的賣壓並沒有見到縮手；整體來看，我認為八月的行情還是離不開『高檔震盪』，因此在短線漲多下，要小心短線的『回馬槍』!!

◆今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3019 亞光、6173 信昌電、4994 傳奇、1476 儒鴻、5347 世界、2377 微星… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

6510 精測、1569 濱川、2332 友訊、4147 中裕、4803VHQ-KY、3026 禾伸堂… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估