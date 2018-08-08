【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電領漲 台股收復5日線

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 79 點至 11047 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 28.25 點，電子期逆價差擴至 - 0.69 點，金融期逆價差擴至 - 9.87 點。現貨部分，三大法人買超 87.19 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2438 口至 28168 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 3211 口至 59923 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 4412 口至 34560 口。

週二下午陸股強彈加上美股三大指數收紅，道瓊、標普同創波段新高，激勵週三亞洲股市早盤普遍強勢，台股由台積電率領開高走高，台塑化、南亞、台達電、玉山金、元大金等權值股盤中都持續有買盤推升股價，然而陸股翻黑加上午盤過後國巨、華新科等被動元件族群跳水，使台股收斂部份漲幅，終場加權指數上漲 91.81 點或 0.836%，收在 11075.25 點，成交量能 1392.27 億，較前一日增加 183.71 億。技術面觀察，週三日 K 開高走高以紅棒留上影線收復所有均線，回顧近期，指數從 7 月 26 日開始，十天中有八天都維持在 11000 點關卡之上，只要有一天失守隔天就盡速站上，可以看出多方想守穩此區的意圖強勁，但上檔賣壓也不輕，MACD 持續偏弱修正，因此近期台股呈現高檔量縮震盪，未來要突破整理格局仍須待量能補上。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10700 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.16 升至 1.34，大於中性值 1。買權平均隱含波動率由 11.07% 降至 10.43%，賣權平均隱含波動率由 14.97% 降至 13.02%，買賣權皆降。整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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