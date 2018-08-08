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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月08日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                15736         0    1101   台泥                   -5563    -50673  
2885   元大金                 14691     46221    2886   兆豐金                 -5559    -23854  
00632R 元大台灣50反1          11196         0    00637L 元大滬深300正2         -4488         0  
2409   友達                    4733    157671    2887   台新金                 -4403    -17784  
3481   群創                    4438     20128    2353   宏碁                   -2793     -2979  
2317   鴻海                    2746     14206    2890   永豐金                 -2729     -8166  
2330   台積電                  2606     32601    2337   旺宏                   -2215     -2523  
00636  國泰中國A50             2344      7316    2892   第一金                 -2060     -9631  
2891   中信金                  1879    -15336    1314   中石化                 -1898      8746  
2884   玉山金                  1580     14737    2324   仁寶                   -1622     -8938  
2448   晶電                    1563      1766    1216   統一                   -1450    -17615  
2882B  國泰金乙特              1490         0    2408   南亞科                 -1282    -13916  
3034   聯詠                    1327       360    0056   元大高股息             -1135    -30034  
5521   工信                    1313       -29    8112   至上                   -1103     -3981  
5880   合庫金                  1240      2542    2834   臺企銀                 -1089     -6587  
00633L 富邦上証正2             1214         0    2618   長榮航                  -998      -985  
2610   華航                    1178     -4911    6153   嘉聯益                  -964     -1073  
2002   中鋼                    1159     30941    00736  國泰新興市場            -880      -482  
2823   中壽                     983     -8098    00692  富邦公司治理            -821     -4554  
1312   國喬                     878      2736    2515   中工                    -814     -3333  
2329   華泰                     854       -80    2303   聯電                    -793     -8248  
3711   日月光投控               843     -2967    8046   南電                    -746      -617  
1476   儒鴻                     829       829    2347   聯強                    -690     -1435  
2458   義隆                     808      -649    006205 富邦上証                -683         0  
2349   錸德                     782     -1536    2881   富邦金                  -644    -10092  
6176   瑞儀                     755      5669    2376   技嘉                    -571     -7797  
2379   瑞昱                     734      1191    5469   瀚宇博                  -565      -870  
00639  富邦深100                730      5520    2201   裕隆                    -555     -3900  
1102   亞泥                     694      6497    00743  國泰中國A150            -541     -2635  
2344   華邦電                   679    -15533    2492   華新科                  -540     -3856  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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