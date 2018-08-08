【豐銀投顧】聯詠終於開花結果 接下來還要注意誰？

◆盤勢分析

我們之前曾經在文章中介紹過的 3034 聯詠，雖然著墨不多，但我們明確的告訴大家財報亮眼。果然昨天聯詠法說會表示聯詠第 2 季毛利率 30.21%，較第 1 季拉升 0.77 個百分點，稅後淨利 15.82 億元，季增 72.62%，每股純益 2.6 元；聯詠上半年稅後淨利 24.99 億元，年增 15.97%，每股純益 4.11 元。算是繳出漂亮的成績單，這些結果我們早在小老鼠 168-937 中分享過，大家應該還印象深刻。其實，只要產業的景氣熱，要找出這樣的股票並不難，只要先從每月的月營收中去注意就行了，日後有機再跟大家多多交流交流。

那麼聯詠過後，還有什麼股票值得投資？我們在群組裏都會再多加分享，有興趣者可以加入我們的群組，像是遊戲類股也值得留意。因為七、八月暑假，遊戲類股的營收增加應該是可以預期的，如此一來適度的佈局遊戲類股就是應該的。我們也已經做出適度的佈局，至於是哪個標的改天再跟大家分享。筆者上非凡錢線百分百節目大多是以分析國際股市為主，之所以如此是因為筆者認為要判斷大趨勢，就得從國際的脈動來看，中美貿易大戰在歷史上並不是偶然，而是再一次的供應鏈轉移罷了。

二戰後的韓戰，日本被當成美國的工廠，韓戰後，亞洲四小龍又變成美國的新工廠。等到冷戰時期，美國聯中制俄，中國又變美國的工廠。到最後，美國不想生產基地為中國所控制，因此又開始把目光擺到印度及東南亞國家，這也就是為何新政府一再提倡的「南向政策」的主要原因，美國要逼製造業從中國離開，這個趨勢如果看不出來還要拼命的往中國裏鑽，那只能求上天保佑了！外資買超仍未停歇，台股未來幾天仍然有再上漲的機會，雖然我們認為下週要居高思危，但在那之前，我們還是持續偏多看待即可。祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師